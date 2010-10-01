Футбол

Вести.RuВести.RuВалерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба. Футболисты и тренеры не получают зарплату на протяжении трех месяцев.
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с чего всё началось

Валерий Карпин: «Финансовая блокада может убить „Ростов“»

Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.
Спорт-Экспресс09:35

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Будет ли «Ростов» распродавать лидеров? Отвечает Карпин

Спорт-Экспресс09:59

Валерий Карпин о долгах «Ростова», главный тренер и игроки покинут клуб?

Чемпионат15:00

«В таких условиях бороться за что-то сложно»: ФК «Ростов» задолжал команде зарплату за три месяца

161.ru10:28

Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»

Donnews.ru10:37

Валерий Карпин обвинил в проблемах ФК «Ростов» правительство региона

Блокнот Ростов-на-Дону10:22

Карпин заявил о серьезных финансовых проблемах «Ростова»

РБК10:56

Андрей Червиченко: В Ростове забыли, что не платить можно только рабам и дуракам

Советский спорт13:45
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 15:31, Вашингтон
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Учительница начальных классов Мария Аксакалова, возвращаясь с работы, увидела, как на детской площадке мужчина запугивал детей ножом.
Известия 14:42
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM 15:10
Происшествия

Задержан начальник ГУ ФСИН по Ростовской области

В Ростове задержали начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Российская газета 04:48
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Происшествия

Жертву историка-расчленителя Соколова застрелили во сне

Lenta.ru 13:43
Футбол

Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Sportbox.RU 13:33
Политика

Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Игры

Хип-хоп группа City Morgue намекнула на новый релиз от Rockstar Game

Хип-хоп группа City Morgue опубликовала тизер сотрудничества с Rockstar Games. В нем указана только дата — лето 2020-го.
CyberSport.ru вчера в 13:15
Политика

Путин назвал отношения России и Китая прочными и стабильными

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая прочны, стабильны и не подвержены влиянию извне.
РИА Новости 15:14
Политика

Зеленский подписал закон для защиты обличителей коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении преступления, связанного с коррупцией.
Известия 14:51
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
Политика

В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 12:48
Происшествия

Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.
RT на русском вчера в 07:57
Политика

Премьер Индии рассказал о встрече с Путиным

Национальная служба новостей 14:59
Происшествия

В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 14:11
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Политика

Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

Ведомости вчера в 01:12
Футбол

Зимой «Локомотив» постарается подписать стабильно забивающего форварда

Андрей Лосюк, отвечающий в «Локомотиве» за трансферный рынок за рубежом, сообщил, что в зимнее трансферное окно «железнодорожники» попробуют подписать стабильно забивающего форварда.
Чемпионат 14:04
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Футбол

Асприлья рассказал, как наркоторговец предлагал убить Чилаверта

Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья рассказал, как наркоторговец предлагал убить парагвайского вратаря Хосе Луиса Чилаверта, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 14:20
Общество

На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко

Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.
РБК 15:05
Экономика

На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа

Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны.
Lenta.ru 12:29
Музыка

Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна РФ

Вестник 11 ноября в 22:40
Футбол

Ультрас — о звуках на матче «Шахтёра» и «Динамо»: это была акция в поддержку сов

Представитель ультрас киевского «Динамо» Декстер рассказал, какие звуки имитировали болельщики во время матча 14-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтёром».
Чемпионат 15:24
Политика

В Крым переехало более 50 тысяч украинцев

С момента присоединения Крыма к России переехали жить на полуостров около 170 тысяч людей.
Национальная служба новостей 07:45
Армия и оружие

В концерне «Калашников» рассказали о достоинствах автомата АК-308

Новейший российский автомат АК-308 был разработан для поставок за рубеж, однако он может заинтересовать и отечественных заказчиков.
Москва 24 07:29
Теннис

Надаль: в третьем сете Медведев играл намного лучше, но мне повезло

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.
РИА Новости 13:21
Общество

Маму Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Речь идёт об иномарке Porsche Panamera, которую Анастасия Заворотнюк несколько лет назад подарила своей маме.
OAnews 10:20
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