Футбол
Donnews.ruВалерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»
Причиной столь сложной ситуации Валерий Карпин назвал правление первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова в клубе. Якобы после его ухода остались многомиллионные долги, которые по сей день выплачивает действующий президент клуба.
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Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.Спорт-Экспресс09:35
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 21:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru вчера в 03:04
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Общество
Специалисты назвали способствующие набору веса пищевые привычки
Эксперты порекомендовали для похудения, помимо правильного питания и занятия спортом, избавиться от вредных привычек в еде.
Rostov gazeta 07:47
Транспорт
На Сахалине из-за непогоды закроют движение междугородних автобусов
В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:00 14 ноября в соответствии с решением КЧС будет закрыто движение для автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки из Южно-Сахалинска в Шахтерск, Поронайск, Корсаков, Холмск, Невельск, Углегорск, Макаров, Александровск-Сахалинский, Красногорск.
Сахалин.Инфо 21:02
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Кино
В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем
ТАСС вчера в 09:24
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM 15:10
Политика
Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Экс-президент Боливии Эво Моралес раскритиковал решение главы США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство южноамериканского государства и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах.
Российская газета 21:12
Общество
В Госдуме просят выделить 590 млн на переселение россиян с Севера
Депутаты Госдумы обратились в правительство с просьбой о выделении 590 млн рублей на переселение россиян из ликвидированных населенных пунктов и с полярных станций Крайнего Севера.
РЕН ТВ 16:44
Происшествия
Военнослужащий подорвал гранату после ссоры с женой в Бурятии
В бурятском городе Кяхта в ночь на четверг, 14 ноября, военнослужащий подорвал гранату РГД-5, в результате инцидента пострадали два человека.
Известия 19:38
Здоровье
Треть россиян доплачивают за лечение в бесплатных больницах
Чуть более 30% граждан россии тратят собственные средства во время лечения в бесплатных больницах.
Ньюс-НН 11 ноября в 10:52
Общество
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия 11:32
Технологии
Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google
Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
РБК 11 ноября в 02:42
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения развития рака прямой кишки
Итальянский хирург Рената Гили предполагает, что во многих случаях предотвратить появление рака прямой кишки вполне реально.
Evo-rus.com 10:28
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС 16:10
Экономика
На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа
Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны.
Lenta.ru 12:29
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Музыка
Enter Shikari выпустили фильм о гастролях по России
Масштабный российский тур британской группы Enter Shikari, проходивший весной 2019 года, был запечатлен в часовом документальном фильме "Further East".
ИА InterMedia 15:39
Здоровье
Глава Центра трансплантации почки: В России ребенка легче похоронить, чем лечить
Заведующий отделением трансплантации почки Российской детской клинической больницы (РДКБ) Алексей Валов рассказал, что денег на лечение детей, которым необходима трансплантация почки, в государстве нет.
Доктор Питер 10:30
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Транспорт
Строительство трассы М-11 Москва – Петербург полностью завершено
На скоростной автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершились строительные работы.
Телеканал Санкт-Петербург 12:39
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Газета.Ru 12:05
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
РБК 16:56