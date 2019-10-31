Футбол
Вести.RuВалерий Карпин: вылет из Кубка России не стал ударом для «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" он не выставил основной состав. Также специалист заявил, что доволен своей командой.
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Карпин о вылете «Ростова» из Кубка: «Если бы это было ударом, играл бы другой состав»
Sports.ruвчера в 14:49
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Происшествия
В Нарьян-Маре жители несут цветы к детсаду, где произошло убийство
News.ru вчера в 13:44
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
Известия 29 октября в 23:37
Происшествия
В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска
РБК вчера в 23:19
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.
РИА Новости вчера в 18:41
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка».
Коммерсантъ вчера в 23:15
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.
РИА Новости вчера в 20:48
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Происшествия
Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга
РИА Новости вчера в 09:38
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru вчера в 17:46
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Интерфакс вчера в 20:22
Экономика
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери украинкой экономики от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.
РИА Новости 00:04
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Армия и оружие
Российская «Булава» не может стрелять на запад
Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
ГЛАС.RU вчера в 02:52
Армия и оружие
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ или ИГ, запрещена в России) подтвердила гибель ее главаря Абу Бакра аль-Багдади, сообщает агентство AMAQ.
Sputnik Таджикистан вчера в 11:26
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru 30 октября в 14:54
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Хоккей
Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина
Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Происшествия
Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек
Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.
Известия вчера в 02:03
Политика
Трамп оценил принятие резолюции о процедуре импичмента
Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter отреагировал на решение палаты представителей конгресса США принять резолюцию об начале процедуры импичмента.
RT на русском вчера в 20:57
Футбол
«Андерлехт» — «Гент»: букмекеры определили фаворита встречи
Опираясь на статистику личных встреч, согласно которой «Гент» выигрывает чуть чаще, аналитики БК «Лига Ставок» отдают лидерство в предстоящей игре именно этой команде.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:58
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Политика
Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков.
РБК 00:22
Технологии
На Ростовской АЭС могут испытать «противоаварийное» ядерное топливо
Ранее в четверг топливная компания Росатома ТВЭЛ сообщила, что первая фаза реакторных испытаний российского толерантного ядерного топлива прошла успешно.
РИА Новости вчера в 05:50
Экономика
ФРС США уменьшила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение уменьшить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов.
Life.ru 30 октября в 15:55
Политика
Ликвидация аль-Багдади подняла цены на собак породы малинуа в США
Ридус вчера в 19:53
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК вчера в 16:20
Общество
В России изменился ГОСТ на хлеб
На крупных хлебозаводах и в небольших пекарнях, в которых применяли высококачественное сырье, введение нового ГОСТа даже не заметят, а вот те, кому придется переходить с муки общего назначения, скорее всего, поднимут цену готового продукта на пару рублей, считают эксперты.
Национальное Аграрное Агентство 00:42
Общество
МФО запретили выдавать займы под залог жилья
Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.
Российская газета вчера в 11:40
Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК вчера в 14:46