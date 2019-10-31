Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" он не выставил основной состав. Также специалист заявил, что доволен своей командой.

Валерий Карпин: вылет из Кубка России не стал ударом для «Ростова»

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