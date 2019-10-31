Футбол
Вести.RuВалерий Карпин: вылет из Кубка России не стал ударом для «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, почему на матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" он не выставил основной состав. Также специалист заявил, что доволен своей командой.
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Карпин о вылете «Ростова» из Кубка: «Если бы это было ударом, играл бы другой состав»
Sports.ruвчера в 14:49
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Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили десять ракет по Израилю
РИА Новости 18:47
Экономика
Силуанов назвал рудиментом уголовное наказание за валютные нарушения
Уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение правил возврата экспортной выручки российскими предпринимателями, является устаревшей нормой и требует пересмотра, однако не все правоохранительные органы с этим согласны.
РБК 10:07
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru 15:25
Наука
Ученые выявили причину тяги к алкоголю
Американские исследователи узнали, какой участок мозга отвечает за создание вредных привычек, в числе которых — тяга к алкоголю и сладкому.
УтроNews вчера в 10:18
Теннис
Стали известны все участники Итогового турнира ATP
Ранее стало известно, что в соревнованиях примут участие испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев, который выиграл этот турнир в прошлом году.
Советский спорт 18:31
Авто
Некоторым российским водителям установят штрафы с 1 ноября
Некоторых российских водителей с 1 ноября 2019 года ждет довольно серьезное изменение в работе.
Общественная электронная газета 02:24
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50
Общество
Жители России назвали средний размер пенсии для достойной старости
"Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - указывается в пресс-релизе портала.
Инфорос 30 октября в 06:27
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости вчера в 09:33
Общество
Закон об Интернете вступает в действие в России
В России вступил закон о "суверенном Интернете". Он предусматривает защитные меры при возникновении внешних угроз.
Вести.Ru вчера в 23:27
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.
РБК 13:56
Хоккей
«Авангард» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Амур»
Хозяева прервали серию из трёх поражений, а гости потерпели третье поражение подряд.
Чемпионат 14:48
Футбол
«Ливерпуль» и «Арсенал» забили 10 голов в матче Кубка лиги
«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка Английской лиги в серии пенальти, после того как основное время матча завершилось со счетом 5:5.
Metaratings вчера в 02:23
Происшествия
В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад
Следователи задержали сотрудника охранного предприятия «Святогоръ», который пропустил убийцу в один из детских садов Нарьян-Мара.
Ведомости 05:46
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru вчера в 10:50
Здоровье
Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей
Министерство здравоохранения России уточнило ранее опубликованные данные о сокращении числа врачей в субъектах РФ в 2018 году — медперсонала стало меньше в 55, а не в 54 регионах, однако общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного.
Коммерсантъ вчера в 11:45
Единоборства
Боец UFC Гастелум сжульничал во время взвешивания
Боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Келвин Гастелум сжульничал во время взвешивания. Фото данного инцидента опубликовано в Twitter.
Газета.Ru 20:30
Футбол
Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ»
«Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 17:40
Шоу-бизнес
Михалкова впервые показала лицо сына от Гигинеишвили
Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда никогда не показывала лиц своих детей, шестилетнего Ивана и восьмилетней Нины.
Телепрограмма вчера в 05:17
Происшествия
Появилось видео с места пожара в доме в центре Москвы
Появилось видео с места пожара, который произошел в жилом доме на Большой Сухаревской в Москве.
ТАСС 09:36
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Футбол
Игнашевич: если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть
Московский футбольный клуб "Торпедо" будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если выйдет в этот дивизион по спортивному принципу, заявил старший тренер "черно-белых" Сергей Игнашевич.
РИА Новости вчера в 15:20
Общество
СМИ Польши: Украинские работники — двигатель польской экономики
Роль, которую сыграли в польской экономике приезжие из страны — восточного соседа Польши была особенно велика в 2018 году, когда количество работающих поляков снижалось.
REGNUM 06:52
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
РИА Новости 16:42
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 30 октября в 01:59
Единоборства
Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жесткого ублюдка»
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор потребовал от UFC сделать ему личный пояс «самого жесткого ублюдка».
Sportbox.RU 17:00
Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
Lenta.ru вчера в 20:21