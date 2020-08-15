Россия объявила в розыск Цепкало
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Бывшего кандидата на пост президента Белоруссии, экс-главу администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск, следует из базы данных МВД РФ. "Разыскивается по статье уголовного кодекса", — указано в карточке на розыск Цепкало на территории страны.В источнике
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Против кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало завели уголовное дело
Комсомольская правда09:58