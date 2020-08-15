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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия объявила в розыск Цепкало

Бывшего кандидата на пост президента Белоруссии, экс-главу администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск, следует из базы данных МВД РФ. "Разыскивается по статье уголовного кодекса", — указано в карточке на розыск Цепкало на территории страны.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск

РБК10:49
Комсомольская правда

Против кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало завели уголовное дело

Комсомольская правда09:58
RT на русском

В Белоруссии возбудили дело в отношении политика Цепкало

RT на русском10:38
Lenta.ru

Бывшего соперника Лукашенко объявили в розыск в России

Lenta.ru10:37
Коммерсантъ

Цепкало сообщил о возбуждении против него уголовного дела

Коммерсантъ10:17
Газета.Ru

Россия объявила в розыск Цепкало

Газета.Ru12:44
РИА Новости

Россия объявила в розыск Цепкало

РИА Новости10:08

Самолет «России», летевший в Анталью, вынужденно вернулся в Пулково

В субботу, 15 августа, пассажирский авиалайнер компании "Россия", выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург – Анталья, вернулся в аэропорт вылета, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Самолет «России», летевший в Анталью, вынужденно вернулся в Пулково
Вести.Ru09:42
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«ЦСКА» подписал спонсорский контракт с интернет-аптекой

Профессиональный футбольный клуб "ЦСКА" заключил договор о сотрудничестве с интернет-аптекой под названием "Еаптека" Соглашение с аптечным сервисом будет рассчитан на текущий сезон2020 / 21.
Честный рейтинг букмекеров11:28

Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ruвчера в 19:23
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
РИА Новости12:45
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