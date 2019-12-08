Происшествия
ИзвестияВалерия прокомментировала ДТП с участием ее сына
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«Мой новый день рождения»: сын певицы Валерии сообщил подробности аварии на трассе М-11
Петербургский дневник13:52
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Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента
По данным агентства, на площади перед зданием президентской администрации собрались несколько сотен тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки.
Политика
Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году
Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку»
В концовке встречи Месси забил свой третий гол в матче, таким образом, оформив хет-трик. В составе гостей оба гола на счету Анте Будимира.
Общество
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
На три дня должен быть увеличен оплачиваемый отпуск у работников с ненормированным рабочим днем, рассказали «Российской газете» в Роструде.
Единоборства
Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса
В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Культура
Американский художник съел арт-объект стоимостью 120 тысяч долларов
Известный художник Давид Датуна съел инсталляцию итальянского коллеги Маурицио Кателлана, которая была продана за 120 тысяч долларов.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире
Общество
Болельщиков «Зенита» призвали не вступаться за фанатов «Спартака»
Политика
Зеленский поднимет в Париже вопросы обмена пленными и прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский намерен поднять на встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция и Украина) в Париже три вопроса: об обмене пленными, прекращении огня и выводе войск с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Гаджеты
Отечественный проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Производители понесли убытки в 40 млн рублей и закрыли проект. О "Тайгафоне" впервые заговорили в 2014 году.
Кино
В прокат вышел фильм «Ржев» Игоря Копылова
В российский прокат вышел фильм Игоря Копылова "Ржев".
Футбол
«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди
В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.
Космос
Украина представила панораму своей «лунной базы»
Футбол
Гол Куцки помог «Парме» обыграть «Сампдорию»
В Генуе завершился матч 15-го тура Серии А. «Сампдория» принимала «Парму» и уступила (0:1). Это поражение стало для хозяев вторым подряд.
Экономика
Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Футбол
«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»
Московский «Спартак» разгромного проиграл «Ростову» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт
Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.
Наука
Алкоголь спас наших предков от вымирания
Политика
Лукашенко начинает понимать белорусскую оппозицию
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились встретиться 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Армия и оружие
Украинские боевики один раз нарушили режим прекращения огня — ЛНР
Боевики ВСУ за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня по территории Луганской народной Республики.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Армия и оружие
Названо оружие для борьбы с Россией в случае её вторжения в Европу
Американское издание National Interest рассказало, каким оружием следует запастись Великобритании, чтобы она могла отразить вероятное вторжение России в Европу.
Происшествия
В России с коррупционеров взыскали около 2,5 млрд рублей в 2019 году
В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей.
Музыка
Самого активного пользователя «Яндекс.Музыки» нашли в Сибири
Житель Барнаула стал самым активным пользователем сервиса «Яндекс.Музыка», а наиболее прослушиваемыми исполнителями стали американская певица Билли Айлиш и белорусский исполнитель Тима Белорусских.