Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.

Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына

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