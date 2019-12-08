Происшествия

ИзвестияИзвестияВалерия прокомментировала ДТП с участием ее сына

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП под Санкт-Петербургом 8 декабря.
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«Мой новый день рождения»: сын певицы Валерии сообщил подробности аварии на трассе М-11

Петербургский дневник13:52

Девушка находилась за рулем авто сына Валерии, который попал в ДТП

РЕН ТВ06:08

«Мой новый день рождения»: Сын Валерии показал разорванную после ДТП губу

Пятый канал14:24

«Девушка не справилась с управлением»: появились подробности ДТП, в котором пострадал сын певицы Валерии

КП - Санкт-Петербург08:58

Сыну Валерии зашили губу. Его «Мерседес» в отбойник на М-11 отправила девушка

Фонтанка.Ру08:23

Валерия об аварии с сыном: «Стресс для всех колоссальный и урок на будущее»

78.ru12:12

Валерия опубликовала фото с сыном и его девушкой после ДТП

РИА Новости15:01
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Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Политика

Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента

По данным агентства, на площади перед зданием президентской администрации собрались несколько сотен тысяч протестующих, которые начали устанавливать там палатки.
РБК 14:35
Политика

Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году

Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.
RT на русском 13:51
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
Lenta.ru 14:53
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку»

В концовке встречи Месси забил свой третий гол в матче, таким образом, оформив хет-трик. В составе гостей оба гола на счету Анте Будимира.
ГЛАС.RU 02:59
Общество

В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

На три дня должен быть увеличен оплачиваемый отпуск у работников с ненормированным рабочим днем, рассказали «Российской газете» в Роструде.
Мой Брянск 02:46
Единоборства

Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса

В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Культура

Американский художник съел арт-объект стоимостью 120 тысяч долларов

Известный художник Давид Датуна съел инсталляцию итальянского коллеги Маурицио Кателлана, которая была продана за 120 тысяч долларов.
iReactor 13:46
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире

Российская газета 14:14
Общество

Болельщиков «Зенита» призвали не вступаться за фанатов «Спартака»

Агентство Телеграф 10:34
Происшествия

В Москве мужчину привязали пищевой пленкой к дереву в парке

РБК 14:58
Политика

Зеленский поднимет в Париже вопросы обмена пленными и прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поднять на встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция и Украина) в Париже три вопроса: об обмене пленными, прекращении огня и выводе войск с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Аргументы и Факты 07:30
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
RT на русском 02:28
Гаджеты

Отечественный проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Производители понесли убытки в 40 млн рублей и закрыли проект. О "Тайгафоне" впервые заговорили в 2014 году.
Piter.tv вчера в 10:48
Кино

В прокат вышел фильм «Ржев» Игоря Копылова

В российский прокат вышел фильм Игоря Копылова "Ржев".
Piter.tv 06 декабря в 06:36
Футбол

«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди

В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.
Нева Спорт 11:12
Космос

Украина представила панораму своей «лунной базы»

ИнфоСМИ 06 декабря в 11:53
Футбол

Гол Куцки помог «Парме» обыграть «Сампдорию»

В Генуе завершился матч 15-го тура Серии А. «Сампдория» принимала «Парму» и уступила (0:1). Это поражение стало для хозяев вторым подряд.
Sport24.ru 14:08
Экономика

Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России

Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Народные новости 13:33
Футбол

«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»

Московский «Спартак» разгромного проиграл «Ростову» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 13:05
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Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт

Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.
ФАН вчера в 12:26
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Алкоголь спас наших предков от вымирания

Суть событий вчера в 09:55
Политика

Лукашенко начинает понимать белорусскую оппозицию

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились встретиться 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Независимая газета 12:00
Наука

Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

Московский Комсомолец 04:25
Армия и оружие

Украинские боевики один раз нарушили режим прекращения огня — ЛНР

Боевики ВСУ за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня по территории Луганской народной Республики.
REGNUM вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
ФАН 04:31
Армия и оружие

Названо оружие для борьбы с Россией в случае её вторжения в Европу

Американское издание National Interest рассказало, каким оружием следует запастись Великобритании, чтобы она могла отразить вероятное вторжение России в Европу.
Ferra вчера в 09:59
Происшествия

В России с коррупционеров взыскали около 2,5 млрд рублей в 2019 году

В 2019 году осужденные за коррупционные преступления возместили ущерб на сумму 2 млрд 47 млн рублей.
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Музыка

Самого активного пользователя «Яндекс.Музыки» нашли в Сибири

Житель Барнаула стал самым активным пользователем сервиса «Яндекс.Музыка», а наиболее прослушиваемыми исполнителями стали американская певица Билли Айлиш и белорусский исполнитель Тима Белорусских.
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Валерия
Советская и российская эстрадная певица, известная мононимно как Валерия. Народная артистка России. Советник президента по культуре и искусству, член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.
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