Певица Валерия рассказала о том, как узнала об аварии, в которую попал утром 8 декабря ее сын Арсений Шульгин. По словам певицы, она знала о планах сына приехать к ней в Санкт-Петербург, но не думала, что он все-таки поедет.

Валерия прокомментировала ДТП с участием ее сына

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

Армия и оружие Российские военные сообщили о патрулировании в Сирии за сутки «Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Исса — Хамрет-Джинас в провинции Ракка, Аджами — Бозгекли и Аджами — Авшария в провинции Алеппо», — заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Гаджеты У Xiaomi есть уникальный сгибающийся смартфон с камерой-перевертышем Представлен смартфон Asus ZenFone 6: аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, поворотная сдвоенная камера, экран без вырезов и цена от 40 000 рублей Этой весной был представлен смартфон Asus ZenFone 6, который был оснащен единственной камерой-перевертышем.

Политика Порошенко закидали яйцами на майдане После был исполнен гимн Украины, в конце которого Порошенко прокричал "Слава Украине!". После этого из толпы на сцену полетели яйца.

Политика «Нафтогаз» прокомментировал предложение Медведева по газу Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который призвал стороны прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора.

Футбол Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре» «Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.