Происшествия

ИзвестияИзвестияВалерия прокомментировала ДТП с участием ее сына

Певица Валерия рассказала о том, как узнала об аварии, в которую попал утром 8 декабря ее сын Арсений Шульгин. По словам певицы, она знала о планах сына приехать к ней в Санкт-Петербург, но не думала, что он все-таки поедет.
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Валерия
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