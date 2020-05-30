Шоу-бизнес
Lenta.ruВалерия рассказала о «дебильной» аудитории
Певица Валерия (Аллы Перфилова) рассказала о «дебильной» аудитории во время телефонного разговора с коллегой Анитой Цой, которая стала участницей YouTube-шоу Comment Out.
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«Аудитория дебильная стала»: Валерия оскорбила всех пользователей соцсетей. Дважды
Царьградвчера в 22:00
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Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Происшествия
В Красноярске напали на инкассаторов
Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
Общество
В Москве выпало рекордное за 140 лет количество осадков для 29 мая
Москва 24 вчера в 12:36
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Политика
Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 28 мая в 14:09
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
Общество
Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса
Ни на одном из этапов лечения от коронавируса не следует заниматься самолечением, заявил профессор РАН Кирилл Зыков в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 22:45
Здоровье
Ирина Солдатова: «В Омске тяжелыми пациентами занято уже больше половины коек»
В прямом эфире на 12 канале министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова заявила, что больше 50% коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, занято тяжелыми больными.
Om1.ru вчера в 10:32
Происшествия
Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
Финансы
Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту
По данным Банка России, чистый спрос физлиц на наличную валюту в марте увеличился в 2,6 раза по сравнению с февралем, до 1,1 миллиарда долларов.
ПРАЙМ вчера в 20:04
Общество
В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане
РИА Новости вчера в 18:57
Авто
Skoda Superb и VW Passat неудачно прошли «лосиный» тест
На днях проверке «лосиным» тестам специалистами Teknikens Värld подверглись две модели концерна Volkswagen — Skoda Superb и VW Passat, скорости безопасного маневрирования которых оказались не самыми высокими.
За рулем вчера в 06:26
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Политика
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В США разведка завершила процесс рассекречивания записей разговоров экс-помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России (в 2016 году) Сергеем Кисляком.
Евразия Daily вчера в 20:54
Здоровье
Мясников рассказал о причинах ослабления коронавируса
Напомним, по официальным данным в России число выявленных случаев заражения коронавирусом начало постепенно спадать.
ИА Красная Весна вчера в 00:47
Космос
Элон Маск сказал, что 4 года работал над новыми космическими скафандрами SpaceX
AstroNews.ru вчера в 06:47
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ вчера в 07:40
Общество
В Саратовской области режим самоизоляции продлили до 10 июня
В Саратовской области продлены основные ограничения и режим самоизоляции.
Регион 64 вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
РБК вчера в 15:42
Общество
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
Космос
Неудачный запуск ракеты LauncherOne показали на видео
Компания Virgin Orbit рассказала, как прошел первый запуск ракеты-носителя LauncherOne, и даже выложила видео с подробностями события.
Naked Science 27 мая в 11:47
Общество
Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного
«Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 11:08
Общество
Эксперт назвал условие актуальности тестов на антитела для регионов
Специалист не увидел необходимости в проведении тестов на антитела людям в тех регионах, где пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.
Известия 00:07
Игры
Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно
Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru вчера в 19:50
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com 28 мая в 13:07
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53