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Valio продаст бизнес в России вместе с правами на Viola

В рамках сделки к ГК «Велком» перейдет завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в населенном пункте Ершово Одинцовского района Московской области и права на бренд Viola.
РБК
Появление нового собственника позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola и другими наименованиями, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода.
БИЗНЕС Online
В 2020 году продажи российского подразделения Valio составили €85 млн, или примерно 5% от глобальных продаж концерна.
РБК
Дочерняя компания ООО «Валио» имеет собственный завод в Подмосковье.
Компания

Подробнее о событии

Valio продаст бизнес в России вместе с правами на Viola
РБК04:17
Финская Valio продала местный бизнес
Коммерсантъ04:04
Финский производитель продуктов питания Valio продал бизнес в России группе «Велком»
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Финская Valio продаст бизнес в России группе «Велком»
Национальная служба новостей03:33
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ТАСС03:30
Valio продаст свои российские подразделения Velkom Group
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