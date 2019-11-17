Футбол

Sports.ruSports.ruВаллийцы отпраздновали выход на Евро с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

Сборная Уэльса вышла на Евро-2020, обыграв в последнем туре квалификации команду Венгрии (2:0). После игры в Кардиффе валлийские футболисты отпраздновали выход на чемпионат Европы. Игроки сборной Уэльса отметили успех, держа флаг болельщиков с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид».
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