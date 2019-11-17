Футбол
Sports.ruВаллийцы отпраздновали выход на Евро с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»
Сборная Уэльса вышла на Евро-2020, обыграв в последнем туре квалификации команду Венгрии (2:0). После игры в Кардиффе валлийские футболисты отпраздновали выход на чемпионат Европы. Игроки сборной Уэльса отметили успех, держа флаг болельщиков с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид».
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Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории.
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Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Политика
Путина назвали настоящим хозяином на форуме ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» назвал президента РФ «настоящим хозяином».
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На «Самара Арене» пройдёт летний фестиваль Big Love Show
Авто
Озвучены цены на новую Hyundai Sonata для России
Российский офис компании Hyundai назвал цены на новую Hyundai Sonata для России, сообщив, что поставки машин стартовали.
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Audi представил электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback
Новый E-Tron Sportback планируется выпустить в Европе следующей весной, начиная с лимитированной модели Edition One, которая будет включать в себя штрихи линии S, такие как окраска кузова и эксклюзивные 21-дюймовые колеса.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Футбол
Футболистам «МЮ» запретят прогулки в Нур-Султане из-за морозов
Футболисты Манчестер Юнайтед получили предупреждение о том, что в преддверии матча с Астаной в рамках группового этапа Лиги Европы им не следует находиться на открытом воздухе более 10 минут из-за сильного мороза, установившегося в столице Казахстана.
Общество
Справки нарколога в Ростове-на-Дону подорожают до 5 тыс. рублей
В настоящее время получение справки психиатра-нарколога в ряде медцентров Ростова-на-Дону стоит 250 рублей.
Экономика
Госдума приняла закон о переносе выплат по советским вкладам
Предлагается в очередной раз перенести выплаты с 2022 года на 2023 год. Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Шоу-бизнес
Друг мужа Заворотнюк рассказал об изменениях в состоянии актрисы
В начале осени СМИ сообщили, что Заворотнюк попала в реанимацию одной из московских клиник в связи с ухудшением состояния на фоне тяжелой болезни.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Общество
Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году
Федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян к 2024 году, эти полномочия будут возложены на Многофункциональные центры (МФЦ).
Экономика
Набиуллина видит потенциал для дальнейшего снижения ипотечных ставок
Ставки по ипотеке в России имеют потенциал для дальнейшего снижения по мере того, как будет снижаться инфляция и ключевая ставка ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Политика
Путин назвал причину распада Советского союза
Президент России Владимир Путин назвал неэффективную политику властей Советского союза и коллапс в социальной сфере причиной распада СССР.
Футбол
Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Экономика
Правила строительства в России решили кардинально изменить
С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила строительства жилья.
Авто
Как правильно «прикурить» автомобиль: важные нюансы
Чтобы завести обездвиженный автомобиль, часто водители просят у соседей по парковке "прикурить" - то есть при помощи специальных проводов подключить свой аккумулятор к заведомо рабочему, подзарядить и запустить двигатель.
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
Армия и оружие
Израиль нанёс авиаудары по территории Сирии
«В ответ на произведённый прошлой ночью иранскими силами с сирийской территории ракетный обстрел по Израилю истребители ВС Израиля поразили десятки военных целей иранских сил «Аль-Кудс» и Вооружённых сил Сирии», — говорится в заявлении израильской армии.
Гаджеты
Анонсирована спецверсия убийцы Xiaomi и Redmi
После официальной презентации в Китае и Европе смартфон Realme X2 Pro, который называют убийцей Xiaomi и Redmi, анонсировали в Индии.
Происшествия
Дело об убийстве аспирантки историком Соколовым передали в Москву
Политика
До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.