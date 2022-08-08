В Финляндии следят за целевым использованием шенгенских виз, выпускаемых в России, и готовы принять меры в случае нарушения правил их использования, заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.
«Утвердить следующий состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. — министр иностранных дел России, постоянный член Совета безопасности России (глава делегации)», — отмечается в документе.
Депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на слова о последствиях для России в случае проведения референдумов в Запорожской и Херсонской областях.