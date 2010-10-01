Автоспорт

F1news.ruF1news.ruВалттери Боттас: До последнего поворота всё шло неплохо

Валттери и Льюис проезжали неплохие круги в финале, но Боттас потерял контроль над машиной на выходе из последнего поворота.
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