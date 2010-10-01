Автоспорт
F1news.ruВалттери Боттас: До последнего поворота всё шло неплохо
Валттери и Льюис проезжали неплохие круги в финале, но Боттас потерял контроль над машиной на выходе из последнего поворота.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:56, Ашберн
Политика
Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США
Один из лидеров запрещенной в России террористической организации ИГ, предположительно, был ликвидирован в Идлибе силами США.
Известия вчера в 23:53
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Политика
Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое
Украина.ру вчера в 06:44
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину
Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Ореанда-Новости вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Малахов оправдался перед Серябкиной за скандальный эфир
Телепрограмма вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Максим Фадеев рассказал о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев принял участие в передаче "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" и рассказал своё мнение о ситуации, связанной с уходом певицы Наргиз из его компании.
Discover24 25 октября в 02:56
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.
Газета.Ru 00:30
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Известия вчера в 22:15
Здоровье
В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой
В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Правда УрФО вчера в 02:48
Авто
УАЗ напомнил о необычном кемпере УАЗ-452
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня вчера в 10:37
Политика
Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война
Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
Life.ru вчера в 07:17
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Происшествия
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости вчера в 14:36
Армия и оружие
Минобороны России доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции
Минобороны России доставило на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей для военной полиции.
Известия 00:46
Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК 25 октября в 04:28
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр 25 октября в 08:11
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону российско-турецкие переговоры
Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе беседы Путин проинформировал своего французского коллегу о российско-турецких переговорах в Сочи, сообщили в пресс-службе Кремля.
Аргументы и Факты вчера в 10:49
Космос
Глава НАСА призвал вернуть Плутону статус планеты
Директор Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что Плутону следует вернуть статус планеты, который он утратил в 2006 году.
Вечерняя Москва вчера в 19:58
Технологии
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Ведомости 25 октября в 08:55
Общество
Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым
Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек
Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
REGNUM вчера в 01:41
Политика
Трамп выступит с экстренным обращением к нации
Президент США Дональд Трамп запланировал экстренное обращение к нации. Об этом сообщает телеканал CNBS.
Газета.Ru вчера в 23:14
Футбол
Фанаты «Суонси Сити» напечатали посадочные талоны на имя Эмилиано Салы
Фанаты «лебедей» напечатали плакаты, сделанные в виде посадочных талонов вымышленной авиакомпании «Суонси Сити Эйрлайнс» на имя Салы.
Чемпионат вчера в 13:00
Гаджеты
Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T получили глобальную MIUI 11
The GEEK 25 октября в 10:42
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Fold со складным экраном пришел в Россию. Цена
Первые версии сгибаемых смартфонов оказались не очень надежными из-за складной матрицы, после чего Samsung взяла паузу и доработала девайсы.
Российская газета 25 октября в 06:22
Армия и оружие
США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis
ВМС США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17), сообщает американский флот.
РИА Новости вчера в 12:38