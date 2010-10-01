Автоспорт
F1news.ruВалттери Боттас: До последнего поворота всё шло неплохо
Валттери и Льюис проезжали неплохие круги в финале, но Боттас потерял контроль над машиной на выходе из последнего поворота.
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Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания.
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В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.
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Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
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Банк России в пятницу понизил ключевую ставку на рекордные с 2017 года 50 базисных пунктов.
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Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
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Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США
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Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в ДТП в Крыловском районе Краснодарского края погибли три человека — двое взрослых и один ребенок.
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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Нантом»
Полузащитник сборной России Александр Головин появится на поле с первых минут в составе «Монако» в матче 11-го тура французской Лиги 1 с «Нантом».
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Зеленский назначил нового губернатора Луганской области
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).
Автоспорт
Даниил Квят: квалификация прошла без проблем, доволен результатом
Российский гонщик итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Мексики, по итогам которой он занял девятое место и в воскресенье начнет гонку с пятого ряда стартового поля.
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
Людям, у которых периодически повышается артериальное давление, врачи рекомендуют отказаться от некоторых привычек.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
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Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
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«Краснодар» одержал победу над «Трабзонспором» в матче Лиги Европы
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Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину
Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
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«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту
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В США создали камеру размером с песчинку
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
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