Валттери и Льюис проезжали неплохие круги в финале, но Боттас потерял контроль над машиной на выходе из последнего поворота.

Валттери Боттас: До последнего поворота всё шло неплохо

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