Автоспорт

F1news.ruF1news.ruВалттери Боттас: До последнего поворота всё шло неплохо

Валттери и Льюис проезжали неплохие круги в финале, но Боттас потерял контроль над машиной на выходе из последнего поворота.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Боттас избежал травм в аварии в квалификации «Гран-при Мексики»

Спорт-Экспрессвчера в 15:41

Боттас разбил болид на последнем круге квалификации в Мексике

Sports.ruвчера в 15:04

Боттас объяснил, из-за чего попал в аварию в квалификации

Чемпионатвчера в 18:12

Горячий финский гонщик разнёс машину после «поцелуя стены» в Мексике

Life.ruвчера в 15:40

Валттери Боттас: До последнего поворота всё шло неплохо

F1news.ruвчера в 19:05

В Mercedes оценили шансы Боттаса избежать штрафов

Motorsport.com Россиявчера в 18:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:24, Ашберн
Политика

Трамп опубликовал загадочный твит

Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания.
РЕН ТВ вчера в 21:57
Здоровье

В Колумбии девушка из-за болезни впадает в сон на месяцы

ToDay News Ufa вчера в 14:00
Происшествия

Минобороны РФ подтвердило расстрел военных в Забайкалье

REGNUM 25 октября в 08:19
Политика

Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными

Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ вчера в 19:15
Происшествия

В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета

В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.
Российская газета 01:39
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Футбол

Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru вчера в 11:36
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку: когда ждать дешевых кредитов

Банк России в пятницу понизил ключевую ставку на рекордные с 2017 года 50 базисных пунктов.
Infox.ru 25 октября в 13:13
Здоровье

Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 24 октября в 00:38
Происшествия

Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru вчера в 12:08
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Армия и оружие

Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США

Известия вчера в 23:53
Общество

50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров

Ореанда-Новости вчера в 15:43
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в ДТП в Крыловском районе Краснодарского края погибли три человека — двое взрослых и один ребенок.
REGNUM вчера в 00:35
Футбол

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Нантом»

Полузащитник сборной России Александр Головин появится на поле с первых минут в составе «Монако» в матче 11-го тура французской Лиги 1 с «Нантом».
Sport24.ru 25 октября в 14:04
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Луганской области

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).
Российская газета вчера в 11:08
Автоспорт

Даниил Квят: квалификация прошла без проблем, доволен результатом

Российский гонщик итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Мексики, по итогам которой он занял девятое место и в воскресенье начнет гонку с пятого ряда стартового поля.
Вести.Ru 00:15
Армия и оружие

Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Газета.Ru 01:24
Здоровье

Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением

Людям, у которых периодически повышается артериальное давление, врачи рекомендуют отказаться от некоторых привычек.
Волгоградская правда 01:12
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Происшествия

Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком

REGNUM вчера в 12:46
Армия и оружие

Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Известия вчера в 03:54
Футбол

«Краснодар» одержал победу над «Трабзонспором» в матче Лиги Европы

«Краснодар» со счетом 2:0 обыграл турецкий «Трабзонспор» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
РБК 24 октября в 18:09
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину

Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Ореанда-Новости вчера в 09:02
Политика

«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

РБК вчера в 21:44
Технологии

В США создали камеру размером с песчинку

Профиль 25 октября в 03:53
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Наука

Жировые отложения в легких связаны с избыточным весом и ожирением

Medical Insider 25 октября в 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валттери Боттас
Финский автоспорт
Финский автогонщик; чемпион серии GP3; двукратный победитель F3 Masters.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное