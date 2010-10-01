Автоспорт
F1news.ruВалттери Боттас: До последнего поворота всё шло неплохо
Валттери и Льюис проезжали неплохие круги в финале, но Боттас потерял контроль над машиной на выходе из последнего поворота.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы 03:00
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском 20:43
Происшествия
В цирке в Карелии прокомментировали нападение медведя на дрессировщика
Представитель цирка-шапито "Аншлаг" Людмила Мисник, комментируя инцидент с нападением медведя на дрессировщика во время выступления в Карелии, заявила, что животное могли спровоцировать вспышки фотоаппаратов зрителей.
РИА Новости 24 октября в 06:43
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски в Сирию российских военных полицейских
Телеканал "Звезда" уже опубликовал видео переброски в Сирию российских военных полицейских.
Газета.Ru вчера в 05:00
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Политика
Добровольцы отказались покинуть Донбасс после «хамского» разговора с Зеленским
Lenta.ru 16:33
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Эксперт: красная икра вряд ли сильно подорожает к Новому году
3 июня телеканал «360» сообщал, что в Московской области изъяли более 10 тыс. банок с поддельной красной икрой.
RT на русском 21:26
Шоу-бизнес
Малахов оправдался за эфир про эскорт блогерш
Телеведущий Андрес Малахов ответил на недовольство звезд выпущенным в эфире "России 1" программы про эскорт блогерш.
Газета.Ru 19:20
Космос
Глава НАСА призвал вернуть Плутону статус планеты
Директор Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что Плутону следует вернуть статус планеты, который он утратил в 2006 году.
Вечерняя Москва 19:58
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
SpeedMe 24 октября в 07:52
Космос
Россия и Япония могут создать космического робота совместно
Разработчик робота FEDOR может создать нового космического робота совместно с японскими коллегами.
RT на русском 21:47
Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
Аргументы и Факты 08:36
Культура
Телеигра «Слабое звено» возвращается в эфир
StarHit.ru 08:00
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит 24 октября в 10:48
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Популярная механика 23 октября в 18:37
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Политика
Кучма назвал формулу Штайнмайера «сдачей Украины с потрохами»
Представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что «формула Штайнмайера» не приведет к мирному урегулированию на Украине.
Взгляд.ру вчера в 10:55
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 04:18
Происшествия
Курские пограничники задержали опасного преступника
29-летний житель Орловской области задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области при попытке незаконного пересечения Госграницы из РФ на территорию Украины.
ГТРК Курск 09:02
Кино
Netflix опубликовал в Сети новые кадры из «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры пилотного выпуска сериала «Ведьмак», сообщило ИА Nation News со ссылкой на итальянское издание Corriere.
Телеканал 360° 24 октября в 13:26
Музыка
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии
В военном ведомстве пояснили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства.
Национальная служба новостей 03:56
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском вчера в 01:10