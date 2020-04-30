Напомним, за нашумевшее интервью с критикой правительства «Крылья Советов» объявили, что накажут голкипера. Фролов защищает цвета самарского клуба с зимы этого года, подписав контракт на два года. В текущем сезоне он принял участие в 3 играх за «Крылья Советов».

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