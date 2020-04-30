Общество
Vprognoze.ruВалуев ответил Навальному, поддержавшему Фролова в его критике власти
Напомним, за нашумевшее интервью с критикой правительства «Крылья Советов» объявили, что накажут голкипера. Фролов защищает цвета самарского клуба с зимы этого года, подписав контракт на два года. В текущем сезоне он принял участие в 3 играх за «Крылья Советов».
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Навальный поддержал вратаря «Крыльев Советов» Фролова, критиковавшего власть
Metaratingsвчера в 14:44
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Политика
Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
Вести.Ru вчера в 13:13
Политика
В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил
Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:17
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило тысячу человек
Еще по три человека заболели в Тихорецком, Красноармейском, Калининском районах и Новороссийске, по два в Усть-Лабинском районе и Геленджике.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 03:37
Общество
Глава Буйнакска заразился коронавирусом
Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Махачкалинские известия 03:49
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Спорт
WADA завершило расследование в отношении российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, допинг-пробы которых хранились в московской лаборатории.
RT на русском 01:50
Общество
В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса
Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
RT на русском 05:55
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Политика
Президент Сербии пожелал выздоровления Мишустину на русском языке
Президент Сербии Александр Вучич в своём официальном аккаунте в Twitter пожелал выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Парламентская газета 04:51
Общество
Названы изменения в экономике, которые коснутся граждан России в мае
Московских пенсионеров ждет прибавка к пенсии по старости в размере 1000 рублей. С 1 мая будет ограничен въезд в Россию иностранных граждан.
ИА Красная Весна 02:58
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Общество
40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
Гаджеты
Раскрыты данные о новых смартфонах Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro
В Сети опубликовали технические параметры новых смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro.
Rusargument вчера в 04:19
Общество
У петербургских больниц появились рефрижераторы для тел умерших
Оба медучреждения принимают больных коронавирусом. О том, что у больниц находятся рефрижераторы первой сообщила «Фонтанка».
Поребрик.Медиа 01:08
Армия и оружие
В преддверии войны с Россией: очередной доклад о мобильности НАТО в Европе
В экспертной среде американского «глубинного государства» продолжается обсуждение проблемы «мобильности НАТО» в Европе для возможной войны с Россией.
Евразия Daily 03:04
Космос
Астрономы обнаружили планету в три раза больше Юпитера
Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса превышает массу Юпитера в три раза.
Невские Новости вчера в 23:30
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Происшествия
В Татарстане умер второй пациент с коронавирусом
Второй житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Набережных Челнах, за последние сутки заразились ещё 71 человек, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 04:21
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска
С 30 апреля в Тульской области будут усилены меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Власти региона введут систему цифровых пропусков.
ТК Звезда 28 апреля в 16:27
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Здоровье
В Архангельской области коронавирусом заболели ещё 25 человек
В Поморье за последние сутки подтверждены 25 новых случаев COVID-19.
Двина Сегодня 05:36
Армия и оружие
Израиль нанес ракетные удары по Сирии
Ракетный удар нанесли вертолеты израильских ВВС по юго-западному району Сирии, 1 мая сообщило SANA.
ИА Красная Весна вчера в 21:17
Хоккей
Войнов и еще девять хоккеистов покинули «Авангард»
Газета.Ru 04:33
Политика
Депутаты Верховной рады собрались в ресторане во время карантина
Депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» устроили застолье в одном из ресторанов Киева, нарушив карантинные меры.
News.ru 06:02
Здоровье
Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области
По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 06:00