Общество

Vprognoze.ruVprognoze.ruВалуев ответил Навальному, поддержавшему Фролова в его критике власти

Напомним, за нашумевшее интервью с критикой правительства «Крылья Советов» объявили, что накажут голкипера. Фролов защищает цвета самарского клуба с зимы этого года, подписав контракт на два года. В текущем сезоне он принял участие в 3 играх за «Крылья Советов».
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Николай Валуев ответил Навальному про Лумумбу

Спорт день за днем05:40

Навальный поддержал вратаря «Крыльев Советов» Фролова, критиковавшего власть

Metaratingsвчера в 14:44

Валуев ответил Навальному, поддержавшему Фролова в его критике власти

Soccer.ru04:54

Вратарь «Крыльев» Фролов: «Навальный мне никогда не нравился. Его никто не воспринимает всерьез»

Sports.ru04:45

Валуев ответил Навальному, назвавшему его олицетворением тупости и идиотизма в ситуации с футболистом Фроловым

Sport24.ru04:55

Валуев ответил Навальному, заступившемуся за критиковавшего власть Фролова

Чемпионат04:30

Валуев ответил Навальному, поддержавшему Фролова в его критике власти

Vprognoze.ru05:33
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Политика

Путин назначил Белоусова исполняющим обязанности премьера

Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
Вести.Ru вчера в 13:13
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Политика

В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:17
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Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило тысячу человек

Еще по три человека заболели в Тихорецком, Красноармейском, Калининском районах и Новороссийске, по два в Усть-Лабинском районе и Геленджике.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 03:37
41
Общество

Глава Буйнакска заразился коронавирусом

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Махачкалинские известия 03:49
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
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Спорт

WADA завершило расследование в отношении российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, допинг-пробы которых хранились в московской лаборатории.
RT на русском 01:50
Общество

В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса

Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
RT на русском 05:55
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Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
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Политика

Анонсированные на 1 мая дебаты Захаровой и Навального отменены

Интерфакс 06:16
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Здоровье

Врач уточнил, кто попадает в реанимацию с COVID-19

Вести.Ru 05:21
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
815
Политика

Президент Сербии пожелал выздоровления Мишустину на русском языке

Президент Сербии Александр Вучич в своём официальном аккаунте в Twitter пожелал выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Парламентская газета 04:51
Общество

Названы изменения в экономике, которые коснутся граждан России в мае

Московских пенсионеров ждет прибавка к пенсии по старости в размере 1000 рублей. С 1 мая будет ограничен въезд в Россию иностранных граждан.
ИА Красная Весна 02:58
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Общество

40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области

По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
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Гаджеты

Раскрыты данные о новых смартфонах Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro

В Сети опубликовали технические параметры новых смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro.
Rusargument вчера в 04:19
31
Общество

У петербургских больниц появились рефрижераторы для тел умерших

Оба медучреждения принимают больных коронавирусом. О том, что у больниц находятся рефрижераторы первой сообщила «Фонтанка».
Поребрик.Медиа 01:08
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Армия и оружие

В преддверии войны с Россией: очередной доклад о мобильности НАТО в Европе

В экспертной среде американского «глубинного государства» продолжается обсуждение проблемы «мобильности НАТО» в Европе для возможной войны с Россией.
Евразия Daily 03:04
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Космос

Астрономы обнаружили планету в три раза больше Юпитера

Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса превышает массу Юпитера в три раза.
Невские Новости вчера в 23:30
Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник вчера в 03:42
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Происшествия

В Татарстане умер второй пациент с коронавирусом

Второй житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Набережных Челнах, за последние сутки заразились ещё 71 человек, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 04:21
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Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска

С 30 апреля в Тульской области будут усилены меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Власти региона введут систему цифровых пропусков.
ТК Звезда 28 апреля в 16:27
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Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Здоровье

В Архангельской области коронавирусом заболели ещё 25 человек

В Поморье за последние сутки подтверждены 25 новых случаев COVID-19.
Двина Сегодня 05:36
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Армия и оружие

Израиль нанес ракетные удары по Сирии

Ракетный удар нанесли вертолеты израильских ВВС по юго-западному району Сирии, 1 мая сообщило SANA.
ИА Красная Весна вчера в 21:17
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Хоккей

Войнов и еще девять хоккеистов покинули «Авангард»

Газета.Ru 04:33
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Политика

Депутаты Верховной рады собрались в ресторане во время карантина

Депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» устроили застолье в одном из ресторанов Киева, нарушив карантинные меры.
News.ru 06:02
Здоровье

Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области

По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 06:00
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Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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