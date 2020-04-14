Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на критику журналиста Владимира Познера.

Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме

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