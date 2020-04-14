Общество

MetaratingsMetaratingsВалуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на критику журналиста Владимира Познера.
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Валуев ответил Познеру: пускай его и дальше не будет слышно

Газета.Ru06:50

«Такой взрослый человек и не понимает». Валуев ответил на критику Познера

Чемпионат04:39

Валуев ответил раскритиковавшему его работу в Госдуме Познеру

Lenta.ru06:15

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК05:50

Николай Валуев о Познере: «Сейчас его что-то не слышно. Пускай не будет слышно и дальше»

Sports.ru06:15

«Пускай его не будет слышно». Валуев ответил Познеру — тот признался, что недоволен боксером в Госдуме

Sport24.ru04:13

Валуев ответил на критику Познера о его работе в Госдуме

РИА Новости06:28
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
2,6K
Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
1,6K
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
3,7K
Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
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Общество

Четвертый больной с коронавирусом скончался в Псковской области

В настоящее время проведено 4255 исследований. Госпитализировано 28 человек, с подозрением на коронавирус - 4 человека.
Интерфакс - Россия 11:56
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Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
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Политика

Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
1
Общество

Минпросвещения выясняет информацию о школьниках, заблокированных в США

"Минпросвещения крайне обеспокоено ситуацией, в которой оказались российские школьники в США, и находится в тесном контакте с МИД России для получения полной информации и проработки необходимых механизмов поддержки и защиты учащихся", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 13:10
Здоровье

Число инфицированных коронавирусом во Франции превысило 100 тысяч

Глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон заявил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило порог в 100 тысяч человек.
Московский Комсомолец 13:33
Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
2,4K
Авто

Модели TOGG будут защищены патентами в разных регионах

Драйв 10:36
Происшествия

В Астрахани умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксировали в Астраханской области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона во вторник.
ТАСС 13:14
2
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
374
Общество

С 19 апреля Польша ослабит введенные из-за коронавируса ограничения

Польша начнет постепенно ослаблять введенные в стране меры в связи с коронавирусом с 19 апреля.
Мой Брянск 12:18
6
Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru вчера в 20:29
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Игры

Вышло долгожданное обновление Wastelanders для Fallout 76

RuNews24.ru 09:43
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Футбол

Станислав Черчесов: «Беговую дорожку делим с сыном»

Смотрим в постоянном режиме «Новости», давнишние футбольные матчи, ежедневно — беговая дорожка, которую делим пополам со Станиславом-младшим.
Московский Комсомолец 11:42
Происшествия

В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей

Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости вчера в 06:22
54
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой

Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
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Технологии

Хакеры продают полмиллиона аккаунтов Zoom

Более полумиллиона учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom выставлены на продажу в даркнете.
Вести.Ru 08:40
3
Происшествия

Во Франции пенсионер случайно катапультировался из истребителя

Во Франции из боевого истребителя "Рафаль" по ошибке катапультировался 64-мужчина.
Утро.ru 10:53
Кино

На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»

С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
346
Общество

Жителям Кемеровской области запретили выезд из региона

Жителям Кемеровской области запретили выезд из региона по личным нуждам из-за коронавирусной инфекции.
Известия 13:41
80
Экономика

Малый и средний бизнес освободят на полгода от уплаты налогов и сборов

Предприятия малого и среднего бизнеса получат годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, платежи по которым будут назначены в ближайшие шесть месяцев.
ФАН вчера в 03:28
177
Общество

Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок

По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
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Игры

Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4

В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру 12:07
2
Общество

На Кубани проверят скандальное видео с судьей

Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировой судьей.
Газета.Ru 08:52
94
Общество

В Саратовской области разрешат работать парикмахерским

В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер.
Saratovnews 11:10
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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Николай Валуев
Российский боксер
Российский политик и бывший профессиональный боксёр. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды с 21 декабря 2011 года. Во время спортивной карьеры выступал в тяжёлой весовой категории. Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA, временный чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA, чемпион в тяжёлой весовой категории по версии Паназиатской боксёрской ассоциации, чемпион России в тяжёлом весе среди профессионалов...
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