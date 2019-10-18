Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины по футболу. Депутат Госдумы провел онлайн-конференцию, в которой любой желающий мог задать спортсмену вопрос.

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