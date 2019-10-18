Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев ответил болельщику Украинской сборной по футболу. Украинец агрессивно отреагировал на выход сборных России и Украины на чемпионат Европы 2020 года. Об этом сообщил сайт «Царьград».
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Валуев ответил агрессивному болельщику сборной Украины по футболу

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