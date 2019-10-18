Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев ответил болельщику Украинской сборной по футболу. Украинец агрессивно отреагировал на выход сборных России и Украины на чемпионат Европы 2020 года. Об этом сообщил сайт «Царьград».

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Политика На CNN неожиданно похвалили Путина и признали поражение США Американский канал CNN рассказал о победах президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке и сравнил их с достижениями президента США Дональда Трампа.

Общество РСПП исключил из правления арестованных Магомедова и Мазурова Находящиеся в СИЗО владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и основатель группы «Новый поток» Дмитрий Мазуров исключены из правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющего интересы крупнейшего бизнеса.

Футбол Ахмат — Локомотив 0:2 В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.

Культура Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Авто Volvo представила электрокроссовер XC40 Recharge Первый в истории компании электромобиль носит имя Volvo XC40 Recharge — а вслед за ним последуют электрические модификации и других моделей.

Политика МИД России ответил на обвинения Эквадора Ранее глава МВД Эквадора Мария Паула Рома сообщила, что генпрокуратура страны выясняет, причастна ли к протестам в стране Россия.

Экономика «Российский учебник» продали за 6 млрд рублей Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.