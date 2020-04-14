Общество
РБКВалуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов
Депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал высказывание журналиста Владимира Познера о том, что того не устраивает присутствие бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе в нижней палате парламента.
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Общество
Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют
Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Здоровье
Бочаров проверил строительство новой инфекционной больницы в Волжском
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел в Волжском выездное совещание на площадке строительства новой инфекционной больницы.
Волгоградская правда 02:34
Авто
Новый Nissan X-Trail появится этой осенью
Автоновости дня 07:09
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru 07:11
Общество
В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта
С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Шоу-бизнес
Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию Бабкиной
Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 10:54
Происшествия
В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом
В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
Общество
Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Lenta.ru 10:45
Политика
Трамп обвинил губернатора Нью-Йорка в сепаратизме
Президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо неблагодарным и обвинил в сепаратизме.
ИА Красная Весна 10:21
Общество
В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов
В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
Энергетика
В МВФ спрогнозировали рост цены на нефть до $45
Цена на нефть вырастет до $45 после 2021 года. Об этом заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
News.ru 10:06
Происшествия
Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на слухах о дивидендах
Акции "Газпрома" на торгах ускорили рост до 1,5% на слухах, что компания может выплатить по итогам 2019 года дивиденд в размере 15,24 рубля на акцию после 16,61 рубля за 2018 год.
Finam.Ru 09:15
Общество
Крупнейшие рестораторы решили взять спасение отрасли на себя
Подписать декларацию предлагается и рестораторам, и арендодателям.
Ведомости 05:38
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Общество
Эпидемиолог отметил рост скорости заражения коронавирусом в России
Главный внештатный эпидемиолог российского Минздрава Николай Брико заявил, что интенсивность распространения коронавируса в России увеличивается.
RT на русском 09:08
Общество
Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл 03:15
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Происшествия
Житель Брянска устроил смертельную стрельбу в Калужской области
В Калужской области на скамье подсудимых окажется 50-летний житель Брянска. Он обвиняется в покушение на убийство двух знакомых.
БрянскToday 06:56
Экономика
Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ
13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что свыше 40 процентов зараженных коронавирусом из числа новых пациентов не имеют симптомов инфекции.
Моя Москва.онлайн 04:06
Общество
Полиция Челябинска получила право штрафовать за нарушение самоизоляции
Согласно документу, теперь сотрудники полиции могут собирать административные материалы за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности.
Эхо Москвы в Челябинске 08:07
Экономика
Эксперты сообщили о резком росте оптовых цен на гречку
Оптовые цены на гречку на прошлой неделе резко выросли, показал мониторинг аналитической компании «ПроЗерно» (есть у «Интерфакса»).
Коммерсантъ 04:59
Шоу-бизнес
Кейт Бекинсейл завела роман с молодым музыкантом
46-летняя Кейт Бекинсейл завела роман с 22-летним канадским рок-музыкантом Гуди Грейсом.
Paparazzi.ru 01:46