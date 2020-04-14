Общество

РБКРБКВалуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

Депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал высказывание журналиста Владимира Познера о том, что того не устраивает присутствие бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе в нижней палате парламента.
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Валуев ответил Познеру: пускай его и дальше не будет слышно

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Николай Валуев о Познере: «Сейчас его что-то не слышно. Пускай не будет слышно и дальше»

Sports.ru06:15

Валуев ответил раскритиковавшему его работу в Госдуме Познеру

Lenta.ru06:15

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК05:50

Валуев ответил на критику Познера о его работе в Госдуме

РИА Новости06:28

«Пускай его не будет слышно». Валуев ответил Познеру — тот признался, что недоволен боксером в Госдуме

Sport24.ru04:13

«Такой взрослый человек и не понимает». Валуев ответил на критику Познера

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Николай Валуев
Российский боксер
Российский политик и бывший профессиональный боксёр. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды с 21 декабря 2011 года. Во время спортивной карьеры выступал в тяжёлой весовой категории. Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA, временный чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA, чемпион в тяжёлой весовой категории по версии Паназиатской боксёрской ассоциации, чемпион России в тяжёлом весе среди профессионалов...
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