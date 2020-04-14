Депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал высказывание журналиста Владимира Познера о том, что того не устраивает присутствие бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе в нижней палате парламента.

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

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