Общество

РБКРБКВалуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

Депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал высказывание журналиста Владимира Познера о том, что того не устраивает присутствие бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе в нижней палате парламента.
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Валуев ответил Познеру: пускай его и дальше не будет слышно

Газета.Ru06:50

Валуев ответил на критику Познера о его работе в Госдуме

РИА Новости06:28

«Такой взрослый человек и не понимает». Валуев ответил на критику Познера

Чемпионат04:39

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК05:50

Николай Валуев о Познере: «Сейчас его что-то не слышно. Пускай не будет слышно и дальше»

Sports.ru06:15

«Пускай его не будет слышно». Валуев ответил Познеру — тот признался, что недоволен боксером в Госдуме

Sport24.ru04:13

Валуев ответил раскритиковавшему его работу в Госдуме Познеру

Lenta.ru06:15
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Кино

В «Фантастических тварях» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»

Алтапресс 00:42
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Футбол

Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru 05:40
Общество

Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России

Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начало расти заражение коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
Армия и оружие

Работа С-400 «Триумф» попала на видео

Боевые расчеты С-400 «Триумф» отработали отражение ракетного удара условного противника в рамках учений в Астраханской области.
Рамблер 04:05
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Авто

В России массово подорожали автомобили

Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня 00:29
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Общество

Академик РАН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России

Академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев дал прогноз относительно пандемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 06:43
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Общество

В Смоленской области число заражённых коронавирусом достигло 55

Общее число инфицированных в области составляет уже 55 человек.
Readovka67.ru 03:56
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
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Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
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Здоровье

Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов

Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru вчера в 13:17
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Спорт

Вяльбе с семьёй станцевала под песню группы Little Big

Президент Федерации лыжных гонок России, олимпийская чемпионка Елена Вяльбе станцевала под песню группы Little Big «Uno» во время карантина.
News.ru 07:52
Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru 07:11
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Политика

Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
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Политика

Путин заявил о необходимости новых мер по поддержке экономики

Ситуация в России такова, что нужно принять новые меры по поддержке экономики, «адекватные уровню новых вызовов», заявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 07:16
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Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
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Происшествия

В Ростовской области выявили еще 20 заболевших коронавирусом за сутки

По данным федерального оперштаба, 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 20 новых больных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:50
39
Общество

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах

Сервис «Яндекс.Карты» позволит узнать размер очереди в магазине в режиме реального времени.
BFM.ru 07:09
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Общество

Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
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Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
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Происшествия

Более 30 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на США

В США не менее 33 человек погибли в результате торнадо и сильного ветра, обрушившихся на юго-восточные штаты.
Вести.Ru вчера в 21:26
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Общество

В Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей

Известия 07:19
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Здоровье

В Смоленске обсудили доступность индивидуальных средств защиты

За сутки выпускается более 130 тысяч таких средств индивидуальной защиты, которые потом поставляются в торговые сети области.
ГТРК Смоленск вчера в 04:36
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Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:04
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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
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Авто

Очень редкая «Волга»: полноприводный ГАЗ 24-95, который был у Брежнева

Дизайн "приподнятой" "Волги" мало отличался от донорской ГАЗ 24, разве что решетка радиатора практически повторяла "гриль" ГАЗ 21.
Российская газета вчера в 07:05
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Происшествия

В Крыму полицейские открыли огонь по рецидивисту с ножом

Полицейские применили огнестрельное оружие при задержании рецидивиста, пытавшегося напасть на них с ножом, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
РИА Новости 08:04
Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Хоккей

Козлов может стать новым главным тренером «Торпедо»

В сезоне-2019/20 КХЛ, который был завершён досрочно из-за мировой пандемии коронавируса, Козлов входил в тренерский штаб «Магнитки», но 8 апреля руководство клуба решило прекратить сотрудничество с главным тренером Иржи Калоусом, тренером вратарей Андреем Болсуновским и тренером по ОФП Мартином Итерски.
Metaratings 07:21
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов», сыгравший Тормунда, вылечился от коронавируса

Московский Комсомолец 06:31
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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Николай Валуев
Российский боксер
Российский политик и бывший профессиональный боксёр. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды с 21 декабря 2011 года. Во время спортивной карьеры выступал в тяжёлой весовой категории. Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA, временный чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA, чемпион в тяжёлой весовой категории по версии Паназиатской боксёрской ассоциации, чемпион России в тяжёлом весе среди профессионалов...
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