Игры
The GEEKValve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей. Проект поддерживаем все современные VR-шлемы, а это Valve Index, Oculus Rift и HTC Vive.
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Компания Valve выпустила трейлер продолжения культовой игры «Half life»
Комсомольская правдавчера в 15:08
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В заключении Кладов отметил, что между РФ и Турцией никогда не проводились переговоры, которые затрагивали тему продажи Су-57.
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В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
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Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
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Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.
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Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности к самоубийству 19-летнего студента, который устроил стрельбу в Амурском колледже.
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Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту.