Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life. Двухминутный трейлер игры опубликован в Twitter компании. События новой Half-Life: Alyx происходят между первой и второй частями оригинальной серии.

Происшествия Младенец умер в Томаринском районе Утром 21 ноября в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в Красногорске умер четырехмесячный ребенок.

Экономика Антиотмывочный закон пойдет на ужесточение Сегодня на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил об итогах проверки России FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

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Общество «Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».

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Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.

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Общество Стало известно, в каких регионах России будет теплый декабрь По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал, что в декабре средний показатель температуры воздуха ожидается выше нормы в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.

Общество Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, назвав данные правила "чушью" и обратив внимание Минздрава, инициировавшего принятие новых правил медосмотра, что стоимость медицинских документов увеличилась до размера половины минимального размера оплаты труда.