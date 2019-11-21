Игры
РБКValve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life. Двухминутный трейлер игры опубликован в Twitter компании. События новой Half-Life: Alyx происходят между первой и второй частями оригинальной серии.
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Происшествия
Младенец умер в Томаринском районе
Утром 21 ноября в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в Красногорске умер четырехмесячный ребенок.
Экономика
Антиотмывочный закон пойдет на ужесточение
Сегодня на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил об итогах проверки России FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Авто
Каршеринг YouDrive пополняет автопарк. Не в Петербурге
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Общество
Путин увел Доронину с награждения в Кремле
Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.
Политика
Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»
Американец упал и ударился головой о декорации. После «нокаута» эфир прервался на рекламу, а обоих экспертов удалили из студии.
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Экономика
В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе
Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Футбол
«Шахтер» оштрафован за объявления на русском языке
Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола вынес наказание «Шахтеру» за объявление на русском по ходу игры против «Динамо» Киев (1:0). Сообщения были связаны с недопустимостью проявлений расизма.
Политика
Ветеран «АТО»: Путин нам всем надавал по лицу вывернутыми трусами
Возвращение Россией Киеву украинских кораблей, с которых якобы было снято оборудование и даже унитазы — это провокация Москвы перед встречей в «нормандском формате».
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Финансы
Российский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,2%
Российский рынок акций начал торги в четверг снижением котировок на фоне опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год.
Общество
Стало известно, в каких регионах России будет теплый декабрь
По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал, что в декабре средний показатель температуры воздуха ожидается выше нормы в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Политика
Рошаль попросил Путина защитить врачей
Политика
Трамп подписал очередной временный бюджет до 20 декабря
Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом очередной временный бюджет до 20 декабря, сообщили журналисты президентского пула.
Происшествия
Легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд на севере Сахалина
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Футбол
Маркизио: у «Барселоны» есть Месси, но Иньеста был одним из лучших
Бывший игрок туринского «Ювентуса» и питерского «Зенита» Клаудио Маркизио выразил мнение, что бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста должен был выиграть хотя бы один «Золотой мяч».
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, назвав данные правила "чушью" и обратив внимание Минздрава, инициировавшего принятие новых правил медосмотра, что стоимость медицинских документов увеличилась до размера половины минимального размера оплаты труда.
Армия и оружие
Российские БТР и БМП назвали бесполезными «автобусами»
В городских боях пехоту более надежно защитят тяжелые БТР, созданные на базе танков.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Политика