Игры

РБКРБКValve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life. Двухминутный трейлер игры опубликован в Twitter компании. События новой Half-Life: Alyx происходят между первой и второй частями оригинальной серии.
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Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

РБК16:14

Компания Valve выпустила трейлер продолжения культовой игры «Half life»

Комсомольская правда15:08

Фанаты ждали третью часть игры Half-Life 15 лет. Теперь Valve советует им покупать шлемы виртуальной реальности и играть за женщину в приквеле

Фонтанка.Ру13:54

12 лет спустя: Опубликован первый трейлер новой Half-Life

РЕН ТВ13:59

Представлена новая Half-Life

Lenta.ru13:58

Представлен первый трейлер Half-Life: Alyx. Известна стоимость игры

Российская газета13:59

Half-Life: Alyx выйдет в марте 2020 года

News.ru13:14
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Культура

Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта

Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Новая газета 07:06
Общество

Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено

ГТРК Карелия 10:33
Армия и оружие

Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости 21:18
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия 08:02
Фигурное катание

В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
Кривое-зеркало.ру 17:40
Хоккей

ЦСКА подписал контракт с Марио Кемпе

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Технологии

Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов

MobiDevices 03:47
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета вчера в 20:02
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Российская газета 05:57
Кино

Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
РБК 20:46
Политика

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Общество

Плюсовые температуры и циклон ждут сахалинцев

В Южно-Сахалинске в субботу преимущественно без осадков, днем ожидается порывистый ветер, температура ночью - 8 - 10, днем + 6 + 8.
АСТВ 23:10
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о заработках на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований.
News.ru 18:33
Происшествия

Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова

Кстати, как подчеркнул Чапанов, новые адвокаты, как и он сам, дело о расстреле военных безнадежным не считают.
Pravda.Ru 19:32
Здоровье

Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет

UfacityNews.ru 07:18
Общество

Маткапитал разрешат тратить на строительство дома на садовом участке

Российская газета 10:34
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия 07:24
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru 22:29
Политика

Принят закон о признании российских граждан иноагентами

Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
Вести.Ru 06:49
Происшествия

Прокуратура заявила о склонности к суициду у стрелка в Благовещенске

Сотрудники призывной комиссии знали о склонности к самоубийству у 19-летнего студента, устроившего стрельбу в Амурском колледже в Благовещенске, заявил журналистам замгенпрокурора России Игорь Ткачев.
Коммерсантъ 22:55
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21:23
Происшествия

Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона

В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожее с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Газета.Ru 17:57
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
РБК 22:00
Политика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС вчера в 07:58
Общество

В Госдуме предложили давать маткапитал за четвертого ребенка

В Госдуму внесли законопроект о выплате материнского капитала женщинам за четвертого ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2019 года.
Rambler News Service 10:03
Происшествия

Посадка лайнера Turkish Airlines в Одессе закончилась аварией

Boeing-737 был вынужден уйти на второй заход, который и закончился аварией.
Вести.Ru 22:40
Футбол

«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Газета.Ru 10:59
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

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Происшествия

В Одесском заливе сел на мель танкер под флагом Молдавии

У берегов Одессы сел на мель танкер «Делфи» под флагом Молдавии.
РБК 21:15
Футбол

Семак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином».
Нева Спорт 06:20
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