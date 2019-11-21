Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life. Двухминутный трейлер игры опубликован в Twitter компании. События новой Half-Life: Alyx происходят между первой и второй частями оригинальной серии.

Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Транспорт Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.

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Политика Запуск «Северного потока-2» перенесли Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

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Финансы Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.

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