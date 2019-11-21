Игры
РБКValve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life. Двухминутный трейлер игры опубликован в Twitter компании. События новой Half-Life: Alyx происходят между первой и второй частями оригинальной серии.
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Культура
Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта
Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Армия и оружие
Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Фигурное катание
В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию
Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
Хоккей
ЦСКА подписал контракт с Марио Кемпе
Технологии
Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Кино
Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Общество
Плюсовые температуры и циклон ждут сахалинцев
В Южно-Сахалинске в субботу преимущественно без осадков, днем ожидается порывистый ветер, температура ночью - 8 - 10, днем + 6 + 8.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о заработках на льду
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований.
Происшествия
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Кстати, как подчеркнул Чапанов, новые адвокаты, как и он сам, дело о расстреле военных безнадежным не считают.
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Общество
Маткапитал разрешат тратить на строительство дома на садовом участке
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Политика
Принят закон о признании российских граждан иноагентами
Закон, который допускает признание физического лица иностранным агентом, принят Государственной думой РФ в окончательном третьем чтении, сообщает агентство "Интерфакс".
Происшествия
Прокуратура заявила о склонности к суициду у стрелка в Благовещенске
Сотрудники призывной комиссии знали о склонности к самоубийству у 19-летнего студента, устроившего стрельбу в Амурском колледже в Благовещенске, заявил журналистам замгенпрокурора России Игорь Ткачев.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Происшествия
Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона
В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожее с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Общество
В Госдуме предложили давать маткапитал за четвертого ребенка
В Госдуму внесли законопроект о выплате материнского капитала женщинам за четвертого ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2019 года.
Происшествия
Посадка лайнера Turkish Airlines в Одессе закончилась аварией
Boeing-737 был вынужден уйти на второй заход, который и закончился аварией.
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Происшествия
В Одесском заливе сел на мель танкер под флагом Молдавии
У берегов Одессы сел на мель танкер «Делфи» под флагом Молдавии.
Футбол
Семак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином».