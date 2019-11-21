Игры

РБКРБКValve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life. Двухминутный трейлер игры опубликован в Twitter компании. События новой Half-Life: Alyx происходят между первой и второй частями оригинальной серии.
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Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

РБК16:14

12 лет спустя: Опубликован первый трейлер новой Half-Life

РЕН ТВ13:59

Представлен первый трейлер Half-Life: Alyx. Известна стоимость игры

Российская газета13:59

Компания Valve выпустила трейлер продолжения культовой игры «Half life»

Комсомольская правда15:08

Представлена новая Half-Life

Lenta.ru13:58

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Фонтанка.Ру13:54

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Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
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Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета вчера в 20:02
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Американский бомбардировщик B-52H слишком близко подошёл к военной базе РФ Хмеймим, в связи с чем российские военные предупредили экипаж о готовности открыть огонь.
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Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли

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