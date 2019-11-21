Игры
РБКValve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life. Двухминутный трейлер игры опубликован в Twitter компании. События новой Half-Life: Alyx происходят между первой и второй частями оригинальной серии.
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Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной
Дмитрий Иванов и Лолита разводятся после девяти лет брака. Супруг пытается наладить отношения с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.
Политика
Вучич заявил, что Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не будет вступать ни в НАТО, ни в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает агентство ТАСС.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Здоровье
Медсправка для московских водителей подорожает в четыре раза
Медицинская справка для получения водительских прав в Москве подорожает с 22 ноября с 800 рублей до 3,6 тыс. рублей в связи с изменениями в обязательном медицинском освидетельствовании автомобилистов.
Общество
Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы
Общество
В США под зданием школы нашли могилы 145 человек
В американском штате Флорида под зданием школы нашли могилы 145 человек, пишет «Интерфакс».
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Политика
Навальный подал иск к Путину в связи с уголовным делом ФБК
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Тверской районный суд Москвы коллективный иск к президенту России Владимиру Путину.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Армия и оружие
Россия чуть не сбила американский бомбардировщик у сирийских границ
Американский бомбардировщик B-52H слишком близко подошёл к военной базе РФ Хмеймим, в связи с чем российские военные предупредили экипаж о готовности открыть огонь.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Политика
«Морское дело» Украина — Россия: Гаагский трибунал начал слушания
В четверг, 21 ноября, в Гааге начались первые слушания по "морскому делу" Украины против России по поводу нарушения иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей в Азовском море.
Политика
Главы МИД G20 встретятся в японской Нагое
Главы МИД стран "Группы двадцати" проведут двухдневное заседание в японской Нагое.
Гаджеты
10-ядерный Intel Core i9 появился в тесте
Как и старший собрат, процессор не имеет имени и работает на тех же низких частотах.
Экономика
«Газпром» продаст часть своих акций на Московской бирже
Дочерняя компания «Газпрома» АО «Газпром газораспределение» выставила на торги на Московской бирже пакет казначейских акций.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Кино
«Игре престолов» сняли альтернативный финал
Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Кино
Новый постер первого сезона «Ведьмака» от Netflix
За месяц до премьеры первого сезона «Ведьмака», которая состоится 20 декабря, авторы сериала и стриминговый сервис Netflix представили новый постер шоу.
Гаджеты
Google хочет перевести Android на основное ядро Linux
По состоянию на февраль 2018 года общее ядро Android (в которое производители вносят дополнительные изменения) имеет более 32 000 дополнений и более 1500 удалений по сравнению с основной версией Linux 4.14.0.
Происшествия
На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет
В поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом, на тушение пожара вылетел вертолет.
Кино
Жители Ржева первыми в России увидят фильм о Ржевской битве
Общество
Путин вручил награды посадившим самолет в кукурузном поле пилотам
Первыми наградили пилотов самолета «Уральских авиалинии» Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые смогли успешно посадить самолет Airbus A321 на кукурузном поле в Подмосковье.
Спорт
Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен из-за дела Лысенко
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от работы, сообщает Twitter Независимого легкоатлетического органа (AIU).
Игры
Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября
Общество
Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли
Ранее сообщалось, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.