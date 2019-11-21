Игры

РБКРБКValve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life. Двухминутный трейлер игры опубликован в Twitter компании. События новой Half-Life: Alyx происходят между первой и второй частями оригинальной серии.
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Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

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Компания Valve выпустила трейлер продолжения культовой игры «Half life»

Комсомольская правда15:08

12 лет спустя: Опубликован первый трейлер новой Half-Life

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Представлен первый трейлер Half-Life: Alyx. Известна стоимость игры

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