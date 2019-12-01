Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВальверде: «Отдайте „Золотой мяч“ Месси и вопрос будет закрыт»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что «Золотой мяч» должен достаться нападающему команды Лионелю Месси.
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Вальверде: если хотите наградить лучшего, то просто отдайте «Золотой мяч» Месси

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Вальверде: «Давайте просто отдадим „Золотой мяч“ Месси и вопрос решен»

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Эрнесто Вальверде: «Просто отдайте „Золотой мяч“ Месси»

Матч ТВвчера в 23:50

Эрнесто Вальверде: «Просто отдайте „Золотой мяч“ Месси»

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Эрнесто Вальверде: «Если мы должны вручить „Золотой мяч“ лучшему, то давайте отдадим его Месси и проблема решена»

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Вальверде: «Хотите наградить лучшего футболиста в мире? Отдайте „Золотой мяч“ Месси»

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