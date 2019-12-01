Футбол
Евро-футбол.руВальверде: «Отдайте „Золотой мяч“ Месси и вопрос будет закрыт»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что «Золотой мяч» должен достаться нападающему команды Лионелю Месси.
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