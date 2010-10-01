Футбол
ЧемпионатВальверде: надеемся, Месси наберёт форму и принесёт «Барселоне» результаты
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от выездного матча 5-го тура испанской Примеры с «Гранадой».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:27, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения
Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.
МонаВиста 07:03
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском 17:40
Здоровье
Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru вчера в 05:16
Транспорт
Набережная Марка Шагала в Москве станет городским парком
По сообщению пресс-службы Мосгосстройнадзора, уже завершены работы по строительству дороги протяженностью 2,8 км с тремя полосами движения в каждую сторону, которая обеспечит беспрепятственный проезд к строящемуся парку.
Интерфакс 09:57
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»
Реальное время 19:07
Политика
В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу
Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.
РИА Новости вчера в 19:54
Кино
Том Уэллинг из «Тайн Смолвиля» вернется к роли Кларка Кента
Уэллинг снова предстанет в образе Кларка Кента в сериале «Кризис на бесконечных землях».
Политическая Экспертиза 19:49
Гаджеты
AMD Ryzen 9 3950X и новые Ryzen Threadripper выйдут в ноябре
Компания AMD сообщила, что третье поколение процессоров Ryzen Threadripper семейства Castle Peak выйдут уже в ноябре.
Игромания.ру 17:55
Авто
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном под Touareg
Передняя часть авто выполнена в духе кроссовера Volkswagen Touareg: практически такая же радиаторная решетка и оптика похожей формы.
CarsWeek.ru вчера в 04:35
Футбол
«Ростов» о матче с «Динамо»: «Пора узнать, кто живет на дне океана»
Пришла пора выяснить, кто же живет на дне океана 🏄 С 10:00 21 сентября, начнут работу кассы стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена».
ProstoProSport 15:55
Политика
Десятки человек приготовились к «штурму» «Зоны 51» в Неваде
Российская газета 17:09
Киберспорт
В Dota 2 начался новый рейтинговый сезон
CyberSport.ru вчера в 17:18
Экономика
В Грузии подсчитали потери от снижения турпотока из России
Всего с начала 2019 года и до введения запрета на полеты в эту страну общие расходы российских путешественников в Грузии составили $1,1 млрд — это 33% от того, что потратили за шесть месяцев этого года все приезжающие в Грузию туристы.
Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о поведении актрисы
Изобелла Пирози — организатор весенней поездки актрисы Анастасии Заворотнюк в Ереван — рассказала о том, что её насторожило тогда во внешности и поведении звезды сериала «Моя прекрасная няня».
News.ru вчера в 18:30
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Общество
В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск
Наиболее финансово выгодным временем для ухода в отпуск являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней.
Известия 17:03
Армия и оружие
Путин понаблюдает за активной фазой учений «Центр-2019»
Уже сегодня, 19 сентября, президент РФ Владимир Путин после рабочей поездки в Ижевск отправится в Оренбургскую область, где посетит командно-штабные учения «Центр-2019».
REGNUM вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева посвятила мужу лирическую композицию
Лера Кудрявцева посвятила своему супругу лирическую песню. Телеведущая исполнила её в качестве подарка для Игоря Макарова на день рождения.
OAnews 02:48
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
RT на русском 17:11
Армия и оружие
США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток
Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд сообщил, что отправляемый на Ближний Восток контингент будет умеренным (не тысячи человек), передает РИА Новости.
Вести.Ru 19:36
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
Единоборства
Президент UFC допустил возможность боя Хабиба с Сен-Пьером
Надеюсь, в этот раз переговоры завершатся успешно. Бой Хабиба с Сен-Пьером тоже реален. Посмотрим, как все сложится с Тони.
ProstoProSport 18:30
Политика
Украинская сторона в Минске сорвала согласование «формулы Штайнмайера»
Украинская сторона на переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе сорвала согласование «формулы Штайнмайера».
ИА Новороссия 18 сентября в 10:45
Энергетика
Третье судно с углем из Колумбии прибыло на Украину
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в пятницу, что в порт "Южный" Одесской области прибыло третье из пяти судно с 73 тысячами тонн угля газовой группы из Колумбии, еще два ожидаются на следующей неделе и в октябре.
РИА Новости 09:03