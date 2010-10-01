Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВальверде не обеспокоен возможным увольнением из «Барселоны»

Леванте — Барселона
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
12′
Артур
38′
Лионель Месси
41′
Луис Суарес
Карлес Перес
Энис Барди
52′
56′
Антуан Гризманн
Хосе Кампанья
60′
Энис Барди
Рубен Рочина
62′
Борха Майораль
63′
63′
Артуро Видаль
Серджи Бускетс
66′
Жерар Пике
66′
Артур
Анссумане Фати
67′
Клеман Лангле
Неманья Радоя
68′
81′
Серджи Роберто
Хосе Луис Моралес
Никола Вукчевич
82′
86′
Анссумане Фати
Хосе Кампанья
Эрик Кабако
88′
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после поражения от «Леванте» (1:3) в 12-м туре чемпионата Испании рассказал, что не думает о возможной отставке.
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