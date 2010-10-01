Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после поражения от «Леванте» (1:3) в 12-м туре чемпионата Испании рассказал, что не думает о возможной отставке.

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Лента впечатлила Тарантино во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства, цитирует режиссёра издание The Deadline.

Происшествия СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Киберспорт Alohadance отказался тренироваться с HellRaisers. Его выставили на трансфер Считаем такое поведение игрока крайне непрофессиональным и абсолютно неприемлемым для тега HellRaisers, в связи с чем сообщаем вам, что Alohadance с сегодняшнего дня переведен в запас и выставлен на трансфер.

Происшествия В Жуковском потушили пожар на складе Спасатели ликвидировали пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Политика Медведев призвал АСЕАН к совместным усилиям в сфере высоких технологий Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 призвал страны-члены организации к совместным усилиям по демонополизации в сфере высоких технологий.

Политика На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией «В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».

Экономика Названы самые благоприятные регионы для ипотеки Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.

Экономика Концепция развития России до 2020 года провалилась Как сообщают в правительстве, в 2020 году заканчивается срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России, которая была принята еще в 2008 году.

Происшествия В Екатеринбурге пассажир автобуса жестоко избил кондуктора В автобусе №25 в Екатеринбурге пассажир избил кондуктора до потери сознания. Это произошло в результате ссоры, передает «МК Екатеринбург».

Общество Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Армия и оружие В США назвали Россию реальной военной угрозой Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.