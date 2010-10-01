Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после поражения от «Леванте» (1:3) в 12-м туре чемпионата Испании рассказал, что не думает о возможной отставке.

Вальверде не обеспокоен возможным увольнением из «Барселоны»

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