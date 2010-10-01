Футбол
Спорт-ЭкспрессВальверде не обеспокоен возможным увольнением из «Барселоны»
|12′
Артур
|38′
Лионель Месси
|41′
Луис Суарес
Карлес Перес
Энис Барди
|52′
|56′
Антуан Гризманн
Хосе Кампанья
|60′
Энис Барди
Рубен Рочина
|62′
Борха Майораль
|63′
|63′
Артуро Видаль
Серджи Бускетс
|66′
Жерар Пике
|66′
Артур
Анссумане Фати
|67′
Клеман Лангле
Неманья Радоя
|68′
|81′
Серджи Роберто
Хосе Луис Моралес
Никола Вукчевич
|82′
|86′
Анссумане Фати
Хосе Кампанья
Эрик Кабако
|88′
|34%
|Владение мячом
|66%
|76%
|Процент точных передач
|89%
|2
|Удары в сторону ворот
|1
|3
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|–
|4
|Офсайды
|5
|2
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|5
|9
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|6
|–
|Красные карточки
|–
Леванте
Расстановка 4‑4‑2
13
Фернандес
20
Мирамон
15
Постиго
14
Везу
19
Клерк
18
Кабако
5
Радоя
22
Мелеро
16
Рочина
17
Вукчевич
21
Майораль
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
2
Семеду
5
Бускетс
21
Де Йонг
31
Фати
10
Месси
27
Перес
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после поражения от «Леванте» (1:3) в 12-м туре чемпионата Испании рассказал, что не думает о возможной отставке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Леванте» Пако Лопеса обыграл «Барсу» Вальверде в 3-й раз, у «Реала» с Зиданом 2 победы
Sports.ruвчера в 15:17
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Футбол
Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет
Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
Футбол
Агент рассказал о предложении для Дзюбы из Китая
Спортивный агент Олег Артемов рассказал о том, что нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба мог переехать в Китай, передает Sportbox.
Политика
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Общество
Названы факторы, которые помогут избавиться от осенней хандры
Специалисты отметили, что в борьбе с осенней хандрой помогут переключение внимания или поход в театр.
Единоборства
Страшный нокаут в UFC: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи
Американец Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.
Общество
Пятеро россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
Единоборства
Боксеры Ковалев и Альварес повторно уложились в вес
В субботу Ковалев только со второй попытки уложился в необходимый вес - 79,38 кг, Альварес прошел взвешивание с первой попытки.
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском
Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
Музыка
Шнуров пообещал уходить со сцены в стиле Пугачевой
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Политика
Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России
Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет дело об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева под личный контроль.
Авто
GAC назвал дату старта продаж GS8 в России
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Армия и оружие
«Ловушка для Томагавков»: сербские СМИ о новой радарной системе РФ
Несмотря на свою высокую эффективность, «Подсолнухи» и «Контейнеры» являются лишь дополнительными средствами в рамках Системы предупреждения о ракетном нападении.
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника
В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Гаджеты
Nokia 2.3 – перспективный бюджетный смартфон на платформе MediaTek
Компания HMD Global работает над новым бюджетным смартфоном.
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.