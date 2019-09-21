Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Гранадой» в рамках 5-го тура чемпионата Испании.

Вальверде не уверен, что Месси сыграет против «Гранады»

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