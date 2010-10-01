Футбол
Матч ТВВальверде не уверен, что Месси сыграет против «Гранады»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Гранадой» в рамках 5-го тура чемпионата Испании.
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Эрнесто Вальверде: «Надеемся, что Месси наберет форму и даст „Барселоне“ результаты»
Sports.ruвчера в 15:10
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Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Единоборства
Замковой победил Маккормака и стал чемпионом мира по боксу
Россиянин Андрей Замковой стал чемпионом мира в весовой категории до 69 кг.
Sports.ru 10:35
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Волочкова научит Бузову садиться на шпагат
Балерина Анастасия Волочкова пообещала, что может научить телеведущую и певицу Ольгу Бузова садиться на шпагат.
NewInform 10:10
Происшествия
Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
RT на русском 11:04
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Армия и оружие
Американский генерал посчитал Китай опаснее России
Американский генерал Джеймс Макконнвилл, являющийся кандидатом на должность главы генштаба сухопутных сил США, предложил сосредоточить основные усилия в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противостояния Китаю, который, по его мнению, в скором времени станет для США более опасной угрозой, нежели Россия.
Военное обозрение 09:41
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, находящаяся в одной из московских клиник в тяжелом состоянии, перенесла вторую операцию.
Российская газета 09:33
Экономика
В Татарстане запустили завод присадок «Транснефть-Синтез»
Завод "Транснефть-Синтез" по производству противотурбулентных присадок открылся в субботу в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, сообщает пресс-служба президента республики.
РИА Новости 09:35
Политика
Трамп отреагировал на информацию СМИ о своем разговоре с Зеленским
Ранее 21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.
Известия 10:14
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Футбол
В Катаре вратарь привез нелепый гол уже на 10-й секунде матча
Голкипер катарского клуба «Аль-Шахания» Халифа Аль-Досари стал соавтором курьезного гола, пропущенного его командой уже на 10-й секунде матча чемпионата страны против «Аль-Араби».
Sport24.ru вчера в 22:53
Политика
МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
Атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии велись с севера Ирана, а не из Йемена, заявил в субботу госминистр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр, при этом он не привел доказательств.
РИА Новости 10:47
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» впервые стала мамой
Родители пока не стали называть пол ребенка и показывать его лицо.
Discover24 03:25
Футбол
Манчестер Сити — Уотфорд 7:0 (2-й тайм)
Евро-футбол.ру 10:27
Экономика
За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%
С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета вчера в 07:38
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Экономика
Чубайс перестал быть совладельцем бизнес-центра напротив Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс больше не числится совладельцем бизнес-центра «Романов двор», который находится в пешей доступности от Кремля.
РБК 10:06
Армия и оружие
Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
Здоровье
РПЦ поддержала повышение возрастного ограничения на продажу алкоголя
Инициатива о повышении возраста продажи алкоголя крепостью выше 16,5 градуса с 21 года нашла положительный отклик в Русской православной церкви.
Телеканал 360° 08:28
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Спорт
Российские гимнастки завоевали золото в групповых упражнениях на ЧМ
RT на русском 10:40