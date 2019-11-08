Футбол

Газета.RuГазета.RuВальверде прокомментировал информацию о конфликте Месси и Гризманна

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался об информации о конфликте между нападающими Лионелем Месси и Антуаном Гризманном, передает Sport24. Ранее испанские СМИ сообщали, что игроки не общаются друг с другом.
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