Футбол
Евро-футбол.руВальверде рассказал о травме Месси
Наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после домашнего поединка с «Вильярреалом» (2:1) в рамках шестого тура испанской Примеры прокомментировал вынужденную замену форварда Лионеля Месси в перерыве встречи.
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Эрнесто Вальверде: Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра
Советский спортвчера в 18:14
Месси сегодня пройдет медобследование. Его участие в игре с «Хетафе» под вопросом
Sports.ruвчера в 23:16
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Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
REGNUM вчера в 09:54
Политика
Российской делегации ООН отказали в визе США
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Piter.tv вчера в 04:55
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Переломанные ноги, черные ягодицы и внезапная смерть сразу после косметических процедур - в погоне за красотой россиянки зачастую не обращают внимание на то, какому риску они могут подвергнуть собственное здоровье.
Газета.Ru 02:06
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«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Происшествия
В шахте под Оренбургом погиб горняк
Российская газета 00:33
Политика
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа, заявила спикер палаты демократ Нэнси Пелоси.
РИА Новости вчера в 20:28
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Кино
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
Знакомьтесь, Кантемир Балагов — будущее российского кино Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ, а также стал лучшим дебютом «Кинотавра» и победил на фестивале «Зеркало».
Собака.ru вчера в 12:52
Гаджеты
Появились официальные изображения Samsung Galaxy A70s
Фотографии еще неанонсированного Samsung Galaxy A70s уже появились на просторах базы китайского регулятора TENAA, а это означает, что устройство готово к релизу.
Live24 23 сентября в 03:38
Кино
«Игра престолов» получила 12 премий «Эмми»
В понедельник, 23 сентября, стало известно, что на 71-й церемонии «Эмми» сериал «Игра престолов» получил 12 премий при рекордных 32 номинациях.
Форпост Северо-Запад 23 сентября в 04:44
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала заявление
За фигуриста Петра Чернышева актриса вышла замуж в 2008 году. В октябре 2018 года Заворотнюк подарила ему дочь Милу.
Мосмонитор 00:18
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
Дни24 00:40
Шоу-бизнес
Виторган и Нинидзе впервые продемонстрировали чувства на публике
Пара даже вместе побывала на море. Только вот сами влюбленные отношения долгое время не комментировали.
Телепрограмма вчера в 15:07
Футбол
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна вчера в 06:30
Здоровье
Названы четыре простых продукта, влияющие на продолжительность жизни
Российская газета 00:11
Космос
Астрономы: во Вселенной исчезают галактики
В ходе астрономических исследований эксперты заметили странную тенденцию: в экстремальных областях Вселенной с регулярной частотой исчезают галактики.
Goroday.ru 22 сентября в 18:22
Хоккей
Два гола Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Айлендерс»
Два гола российского форварда Артемия Панарина и шайба российского нападающего Виталия Кравцова помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" победить "Нью-Йорк Айлендерс" в предсезонном матче НХЛ.
РИА Новости 00:40
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС вчера в 07:57
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН 23 сентября в 17:31
Происшествия
В клинике сделали аборт не той пациентке
Lenta.ru 02:02
Политика
Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17
Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 18:37
Авто
В России обновились правила расчета транспортного налога
В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
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Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании
Народные новости 23 сентября в 23:26