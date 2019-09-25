Футбол
Евро-футбол.руВальверде рассказал о травме Месси
Наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после домашнего поединка с «Вильярреалом» (2:1) в рамках шестого тура испанской Примеры прокомментировал вынужденную замену форварда Лионеля Месси в перерыве встречи.
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Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
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