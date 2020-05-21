Финансы

РИА НовостиРИА НовостиПришел в форму: что будет летом с курсом рубля

Справедливым аналитики видят уровень 74-75 рублей за доллар — это условный средний курс на лето, если нефть не покажет стремительного восстановления. А к концу года можно ждать нефть по 50-60 долларов за баррель и доллар по 65-67 рублей.
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Стоит ли менять рубли: курсу доллара предрекли укрепление

Дни.ру04:39

Пришел в форму: что будет летом с курсом рубля

РИА Новости01:00

Что будет с курсом рубля в июне

Российская газетавчера в 23:00

Валюта меняет курс? Почему дешевеет доллар и сколько будет стоить рубль

Life.ruвчера в 17:40
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Игры

Serious Sam 4 выйдет на PC в августе

The GEEK вчера в 15:50
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Космос

Загадка лун Юпитера: как далекие экзопланеты помогают ее решать

В своей работе команда под руководством Константина Батыгина предположила, что спутники Юпитера образовались из частиц ледяной пыли размерами от 0,1 до 10 миллиметров.
Популярная механика вчера в 02:56
Космос

NASA обнаружила в Антарктике признаки параллельной вселенной

Sputnik Южная Осетия вчера в 14:13
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Политика

Лавров и Чавушоглу обсудили туризм и борьбу с коронавирусом

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, сообщил в среду ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
ТАСС вчера в 09:19
Футбол

Гончаренко продлил контракт с ЦСКА

Советский спорт вчера в 05:28
Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
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Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 67 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 67 человек.
АиФ Саратов 03:10
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Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
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Культура

Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»

Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru вчера в 14:59
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Общество

Над YouTube в России нависла угроза вечной блокировки

Согласно антипиратскому законодательству, за повторное нарушение над YouTube висит риск вечной блокировки.
TechFusion вчера в 13:59
1,6K
Футбол

«ПСЖ» включился в борьбу за Обамеянга

Стороны пока не могут договориться о продлении сотрудничества. Обамеянг перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» зимой 2018 года.
Чемпионат 04:58
Гаджеты

Apple выпустила iOS 13.5 с актуальным на время пандемии функционалом

Американская корпорация Apple выпустила новую операционную систему iOS 13.5.
Коммерсантъ 05:11
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Кино

HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»

Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания вчера в 15:10
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Игры

Продажи GTA 5 превысили 130 миллионов копий

Cyber.sports.ru 04:03
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Шоу-бизнес

СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты

РИА Новости 05:02
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Музыка

Little Big названы фаворитами Евровидения-2020

Smolnarod.ru вчера в 07:14
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
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Культура

Вышел трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему»

Netflix выпустил трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему». Он выйдет на стриминговом сервисе 5 июня.
Афиша Daily 03:15
Кино

В Marvel появится новая героиня

Предположительно, новой героиней вселенной Marvel станет Мадам Паутина. Персонаж впервые появился на страницах комиксах в 1980 году.
ГЛАС.RU 01:26
Игры

Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5

Astera 19 мая в 09:20
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Кино

Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

Игромания.ру вчера в 07:31
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Происшествия

Полиция обнаружила тело утонувшего в океане рестлера Гаспарда

Вести.Ru 02:20
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Наука

Фитнес помогает бороться с болезнью Альцгеймера

Как оказалось, они усиливают кровоток в двух ключевых областях мозга, которые связаны с памятью - в гиппокампе и передней части поясной коры.
Goroday.ru 05:17
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Шоу-бизнес

Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин

Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
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Космос

Virgin Orbit испытает орбитальную ракету в воздухе над Тихим океаном

Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Orbit собирается 24 мая провести над Тихим океаном демонстрационное испытание системы воздушного запуска ракеты-носителя, которая предназначена для вывода спутников на орбиту Земли, передает ТАСС со ссылкой на компанию.
Аргументы и Факты 04:28
Космос

Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли

iReactor 19 мая в 10:31
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Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
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Кино

О процессе съемок во время карантина рассказали порноактеры

Piter.tv 01:49
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Киберспорт

Valve начала рассылать приглашения на бета-тестирование Artifact 2.0

Разработчики из Valve объявили, что начали рассылать приглашения на бета-тестирование обновлённой версии коллекционной карточной игры Artifact.
Игромания.ру 19 мая в 03:00
Игры

Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

Игромания.ру 19 мая в 13:40
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