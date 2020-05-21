Финансы
РИА НовостиПришел в форму: что будет летом с курсом рубля
Справедливым аналитики видят уровень 74-75 рублей за доллар — это условный средний курс на лето, если нефть не покажет стремительного восстановления. А к концу года можно ждать нефть по 50-60 долларов за баррель и доллар по 65-67 рублей.
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Serious Sam 4 выйдет на PC в августе
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Космос
Загадка лун Юпитера: как далекие экзопланеты помогают ее решать
В своей работе команда под руководством Константина Батыгина предположила, что спутники Юпитера образовались из частиц ледяной пыли размерами от 0,1 до 10 миллиметров.
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Космос
NASA обнаружила в Антарктике признаки параллельной вселенной
Sputnik Южная Осетия вчера в 14:13
Политика
Лавров и Чавушоглу обсудили туризм и борьбу с коронавирусом
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, сообщил в среду ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
ТАСС вчера в 09:19
Футбол
Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
Советский спорт вчера в 05:28
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 67 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 67 человек.
АиФ Саратов 03:10
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Live24 19 мая в 06:01
Культура
Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»
Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru вчера в 14:59
Общество
Над YouTube в России нависла угроза вечной блокировки
Согласно антипиратскому законодательству, за повторное нарушение над YouTube висит риск вечной блокировки.
TechFusion вчера в 13:59
Футбол
«ПСЖ» включился в борьбу за Обамеянга
Стороны пока не могут договориться о продлении сотрудничества. Обамеянг перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» зимой 2018 года.
Чемпионат 04:58
Гаджеты
Apple выпустила iOS 13.5 с актуальным на время пандемии функционалом
Американская корпорация Apple выпустила новую операционную систему iOS 13.5.
Коммерсантъ 05:11
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания вчера в 15:10
Игры
Продажи GTA 5 превысили 130 миллионов копий
Cyber.sports.ru 04:03
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты
РИА Новости 05:02
Музыка
Little Big названы фаворитами Евровидения-2020
Smolnarod.ru вчера в 07:14
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Культура
Вышел трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему»
Netflix выпустил трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему». Он выйдет на стриминговом сервисе 5 июня.
Афиша Daily 03:15
Кино
В Marvel появится новая героиня
Предположительно, новой героиней вселенной Marvel станет Мадам Паутина. Персонаж впервые появился на страницах комиксах в 1980 году.
ГЛАС.RU 01:26
Игры
Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5
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Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру вчера в 07:31
Наука
Фитнес помогает бороться с болезнью Альцгеймера
Как оказалось, они усиливают кровоток в двух ключевых областях мозга, которые связаны с памятью - в гиппокампе и передней части поясной коры.
Goroday.ru 05:17
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
Космос
Virgin Orbit испытает орбитальную ракету в воздухе над Тихим океаном
Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Orbit собирается 24 мая провести над Тихим океаном демонстрационное испытание системы воздушного запуска ракеты-носителя, которая предназначена для вывода спутников на орбиту Земли, передает ТАСС со ссылкой на компанию.
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Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Киберспорт
Valve начала рассылать приглашения на бета-тестирование Artifact 2.0
Разработчики из Valve объявили, что начали рассылать приглашения на бета-тестирование обновлённой версии коллекционной карточной игры Artifact.
Игромания.ру 19 мая в 03:00
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40