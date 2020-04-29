Финансы
Вести.RuВалютные резервы Саудовской Аравии сократились до минимума с 2011 года
Валютные резервы центрального банка Саудовской Аравии в марте сократились самыми быстрыми темпами по крайней мере за 20 лет и достигли самого низкого уровня с 2011 года, пишет Reuters.
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Эр-Рияд потратил $27 млрд из резервов страны из-за падения цен на нефть
Агентство нефтегазовой информации09:01
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
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СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
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Московская полиция проверяет информацию о том, что в одном из супермаркетов столицы неизвестный откусил посетителю ухо.
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Володин призвал Центробанк пояснить, почему раздача денег не помогает
Сегодня, 28 апреля, на сайте нижней палаты парламента появилась часть выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором он призвал главу Центробанка Эльвиру Набиуллину пояснить, почему прямая раздача денег населению в некоторых странах не спасает их во время пандемии коронавируса.
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Общество
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Учёные Сингапурского университета технологии и дизайна опубликовали исследование, согласно которому эпидемия коронавируса в России завершиться в августе, а не в июле, как предполагалось ранее.
ИжевскИнфо.РУ 06:29
Наука
Выяснены наиболее эффективные стратегии сдерживания COVID-19
Выяснены наиболее эффективные стратегии сдерживания COVID-19, об этом стало известно vesti.ru.
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Энергетика
Цена нефти WTI подскочила на 15% перед данными по запасам в США
Мировые цены на нефть в среду демонстрируют устойчивый рост, при этом цена американской марки WTI взлетела на 15% перед еженедельными данными минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 05:20
Общество
Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин
В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
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Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
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Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
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В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru 27 апреля в 09:22
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Путин обсудил борьбу с коронавирусом с Советом безопасности России
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Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
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Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Общество
Медики из Германии снялись обнаженными из-за нехватки средств защиты
Врачи из Германии решили привлечь внимание к проблеме нехватки индивидуальных средств защиты и снялись полностью обнаженными, чтобы показать, как они защищены от COVID-19.
Вечерняя Москва вчера в 09:11
Экономика
Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса
Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
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Авто
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Британский Car Magazine раскрыл некоторую информацию о грядущем BMW X8 M. В частности, издание утверждает, что флагманский кроссовер станет самой мощной M-моделью за всю историю марки, получит гибридную силовую установку и полный привод с возможностью принудительного отключения передней оси, как у седана M5.
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Общество
В ГД внесли законопроект о штрафах за езду без пропусков
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предусматривает штраф в размере до пяти тысяч рублей за езду на автомобиле без специального пропуска.
9111.ru 04:55
Общество
Более 70% кафе и ресторанов в РФ могут уйти с рынка к 1 июля
В ходе заседания участники встречи, представители общественных объединений в сфере туризма, ресторанного и гостиничного бизнес, региональных властей, крупных гостиничных сетей, курортов и турфирм назвали необходимый для предприятий их сферы объем бюджетных инвестиций, а также перечисляли меры поддержки, которые они хотели бы получить от государства.
Интерфакс 08:21
Общество
Снятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
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