Валютные резервы центрального банка Саудовской Аравии в марте сократились самыми быстрыми темпами по крайней мере за 20 лет и достигли самого низкого уровня с 2011 года, пишет Reuters.

Валютные резервы Саудовской Аравии сократились до минимума с 2011 года

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