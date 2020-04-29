Финансы
Вести.RuВалютные резервы Саудовской Аравии сократились до минимума с 2011 года
Валютные резервы центрального банка Саудовской Аравии в марте сократились самыми быстрыми темпами по крайней мере за 20 лет и достигли самого низкого уровня с 2011 года, пишет Reuters.
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Эр-Рияд потратил $27 млрд из резервов страны из-за падения цен на нефть
Агентство нефтегазовой информации09:01
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