Валютные резервы центрального банка Саудовской Аравии в марте сократились самыми быстрыми темпами по крайней мере за 20 лет и достигли самого низкого уровня с 2011 года, пишет Reuters.

Валютные резервы Саудовской Аравии сократились до минимума с 2011 года

Общество Собянин рассказал о порядке продления пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая. 702

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 417

Общество В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России ВОЗ отмечает положительную тенденцию в связи со снижением темпов заболевания коронавирусом в России, ближайшие две недели покажут, удалось ли добиться контроля над эпидемией, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,7K

Общество Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 6 по 8 мая в целях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, документ опубликован на сайте Кремля. 1,5K

Футбол Брестское «Динамо» вышло в финал Кубка Белоруссии Солигорский «Шахтер» нанес поражение брестскому «Динамо» в ответном матче 1/2 финала Кубка Белоруссии.

Происшествия Российская школьница решила зарядить телефон в ванне и погибла В Москве 18-летняя школьница решила зарядить телефон, пока принимала ванну, и погибла. Об этом сообщает «Московский комсомолец».