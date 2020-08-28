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Газета.Ru
Газета.Ru

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

Россияне видят все меньше смысла держать валюту на банковских вкладах и с каждым месяцем все активнее их закрывают. Так, в июле вкладчики забрали с депозитов $508,6 млн против $332,1 млн в июне. "Газета.Ru" узнала у экспертов, хватит ли банкам денег, чтобы вернуть все вклады.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.
РИА Новостивчера в 17:58
Подробнее о событии
Газета.Ru

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

Газета.Ruвчера в 10:58
ПРАЙМ

Угроза накоплениям: на что лучше заменить вклады в валюте

ПРАЙМвчера в 09:54
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°вчера в 21:42
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ruвчера в 03:10
Росбалт

Россияне стали активнее закрывать валютные вклады

Росбалтвчера в 02:35
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБНвчера в 23:35
REGNUM

Жители России начали активно закрывать валютные вклады

REGNUMвчера в 05:15

Нефть WTI вернулась к $43 за баррель

Лондон, 28 августа 2020, 20:10 — REGNUM Торги на мировом рынке нефти 28 августа проходят без серьезных взлетов и падений — марка Brent колеблется чуть выше и чуть ниже отметки $45,5 за баррель, нефть WTI находится вблизи $43 за баррель.
Нефть WTI вернулась к $43 за баррель
REGNUMвчера в 13:10
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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Оппозиция не верит заявлению Лукашенко о новой конституции Белоруссии

Манипуляцией и попыткой успокоить протестующих назвала предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко об изменении Конституции республики член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, выступая 29 августа в прямом эфире на YouTube.
ИА Красная Весна13:28

В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:28
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