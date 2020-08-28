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Газета.Ru
Газета.Ru

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

Россияне видят все меньше смысла держать валюту на банковских вкладах и с каждым месяцем все активнее их закрывают. Так, в июле вкладчики забрали с депозитов $508,6 млн против $332,1 млн в июне. "Газета.Ru" узнала у экспертов, хватит ли банкам денег, чтобы вернуть все вклады.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.
РИА Новости17:58
Подробнее о событии
REGNUM

Жители России начали активно закрывать валютные вклады

REGNUM05:15
Московский Комсомолец

Россияне опустошили свои валютные счета на полмиллиарда за месяц

Московский Комсомолец09:55
ПРАЙМ

Угроза накоплениям: на что лучше заменить вклады в валюте

ПРАЙМ09:54
Газета.Ru

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

Газета.Ru10:58
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru03:10
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБН23:35
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°21:42

Соседов назвал оскорбившего Корчевникова гостя «инвалидом на голову»

Возмутительный случай произошел за кулисами телешоу "Судьба человека", ведущим которого является Борис Корчевников: один из звездных гостей на просьбу быть снисходительным к плохому слуху ведущего возмутился, назвав того "глухим инвалидом".
Народные новости12:49
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В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах

В российских школах отменят единый звонок на перемену в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС.
РБК06:32
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Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
RT на русском12:30

ФАС обязала Apple изменить критерии допуска приложений в App Store

В вынесенном теперь предписании говорится, что Apple обязана исключить из своих требований пункт, на основании которого она может отклонить и не допустить в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика по любой причине.
3DNews09:02
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Мясников указал на неграмотность в диагнозе Навального

Слово «отравление» в медицинском заключении Алексея Навального свидетельствует о том, что диагноз писал не врач, считает врач Александр Мясников, известный широкой публике по передачам на канале «Россия 1». На неграмотность формулировки он указал в своем Telegram-канале.
Lenta.ru12:43

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русском11:40
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