Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов
Россияне видят все меньше смысла держать валюту на банковских вкладах и с каждым месяцем все активнее их закрывают. Так, в июле вкладчики забрали с депозитов $508,6 млн против $332,1 млн в июне. "Газета.Ru" узнала у экспертов, хватит ли банкам денег, чтобы вернуть все вклады.В источнике
С чего всё началось
Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.
РИА Новости27 августа в 17:58
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