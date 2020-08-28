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Газета.Ru
Газета.Ru

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

Россияне видят все меньше смысла держать валюту на банковских вкладах и с каждым месяцем все активнее их закрывают. Так, в июле вкладчики забрали с депозитов $508,6 млн против $332,1 млн в июне. "Газета.Ru" узнала у экспертов, хватит ли банкам денег, чтобы вернуть все вклады.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий указывает, что россияне все больше обращают внимание на альтернативные инвестиционные инструменты, например, российские еврооблигации и валютные ПИФы.
РИА Новости27 августа в 17:58
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Газета.Ru

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

Газета.Ru28 августа в 10:58
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°27 августа в 21:42
ПРАЙМ

Угроза накоплениям: на что лучше заменить вклады в валюте

ПРАЙМ28 августа в 09:54
REGNUM

Жители России начали активно закрывать валютные вклады

REGNUM28 августа в 05:15
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ru28 августа в 03:10
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБН27 августа в 23:35
Московский Комсомолец

Россияне опустошили свои валютные счета на полмиллиарда за месяц

Московский Комсомолец28 августа в 09:55

Трамп назвал причину отмены брифингов по выборам для Конгресса

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ТАСС18:47

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ИА Красная Веснавчера в 16:17

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CT newsвчера в 05:25
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Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

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Lenta.ruвчера в 06:40
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

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