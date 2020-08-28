Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

Россияне видят все меньше смысла держать валюту на банковских вкладах и с каждым месяцем все активнее их закрывают. Так, в июле вкладчики забрали с депозитов $508,6 млн против $332,1 млн в июне. "Газета.Ru" узнала у экспертов, хватит ли банкам денег, чтобы вернуть все вклады.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Россияне в июле забрали с вкладов в банках 508,6 миллиона долларов против 332,1 миллиона долларов месяцем ранее, при этом в отличие от прошлого месяца валютные депозиты забирают как из системно значимых, так и из менее крупных кредитных организаций, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ.
РИА Новостивчера в 17:58
Подробнее о событии
Газета.Ru

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

Газета.Ruвчера в 10:58
Московский Комсомолец

Россияне опустошили свои валютные счета на полмиллиарда за месяц

Московский Комсомолецвчера в 09:55
Телеканал 360°

Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

Телеканал 360°вчера в 21:42
REGNUM

Жители России начали активно закрывать валютные вклады

REGNUMвчера в 05:15
Lenta.ru

Россияне массово забрали валюту из банков

Lenta.ruвчера в 03:10
АБН

Россияне стали активно закрывать валютные вклады

АБНвчера в 23:35
ПРАЙМ

Угроза накоплениям: на что лучше заменить вклады в валюте

ПРАЙМвчера в 09:54

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым
ИА Красная Веснавчера в 18:37
138

Дата выхода «Лиги справедливости» Зака Снайдера на HBO Max «утекла» в сеть

Грядущий проект будет разительно отличаться от кинотеатральной версии Джосса Уидона («Мстители») и выйдет в формате мини-сериала из четырех глав, каждая из которых будет длиться приблизительно час.
Киноафиша России27 августа в 05:43

Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
11

Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии

Москва, 28 августа 2020, 16:03 — REGNUM В течение первых шести месяцев текущего года импорт пальмового масла в Россию впервые за последние шесть лет снизился почти на 7%. Об этом 28 августа сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка, передает РБК.
REGNUMвчера в 09:03
140