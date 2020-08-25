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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Валютный госдолг Белоруссии составил $3,6 млрд

По словам Селиверстова, платежи по валютному госдолгу в нынешнем году составляют около 3,6 млрд долларов, из них 2 млрд долларов уже выплачены. Он также отметил, что не видит для бюджета страны рисков из-за колебания курса валюты.В источнике

Apple прекратит выпускать несколько популярных iPhone. Список моделей

После выхода новой линейки смартфонов iPhone 12 компания Apple прекратит производство ряда смартфонов, которые относятся к модельным рядам предыдущих лет и до сих пор пользуются популярностью.
Российская газета11:13
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
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Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБК11:07
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В России упали цены на дорогие смартфоны Xiaomi

Скидки распространяются на смартфоны: - Xiaomi Mi 10 8/256 Гб - 49990 рублей вместо 69990 - Poco F2 Pro 8/256 Гб - 39990 рублей вместо 49990 - Redmi Note 8 Pro - 14990 рублей вместо 19990 - Redmi 9 4/64 Гб - 11990 рублей вместо 13990 Скидки также распространяются на умные браслеты, наушники, роботы-пылесосы, телевизоры и другую электронную технику.
Российская газета08:43
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