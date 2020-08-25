Валютный госдолг Белоруссии составил $3,6 млрд
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По словам Селиверстова, платежи по валютному госдолгу в нынешнем году составляют около 3,6 млрд долларов, из них 2 млрд долларов уже выплачены. Он также отметил, что не видит для бюджета страны рисков из-за колебания курса валюты.В источнике
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