Валютный госдолг Белоруссии составил $3,6 млрд

По словам Селиверстова, платежи по валютному госдолгу в нынешнем году составляют около 3,6 млрд долларов, из них 2 млрд долларов уже выплачены. Он также отметил, что не видит для бюджета страны рисков из-за колебания курса валюты.