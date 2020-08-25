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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Валютный госдолг Белоруссии составил $3,6 млрд

По словам Селиверстова, платежи по валютному госдолгу в нынешнем году составляют около 3,6 млрд долларов, из них 2 млрд долларов уже выплачены. Он также отметил, что не видит для бюджета страны рисков из-за колебания курса валюты.В источнике
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Аргументы и Факты

Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составил $3,6 млрд

Аргументы и Факты07:30
ПРАЙМ

Минфин: платежи по внешнему госдолгу Белоруссии в 2020 году будут осуществлены полностью

ПРАЙМ05:50
РБК

Минск заявил о проработке рефинансирования госдолга с банками из России

РБК06:51
ИА Красная Весна

Глава Минфина Белоруссии сообщил о выплатах по валютным долгам

ИА Красная Весна06:23
ТАСС

Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составляет $3,6 млрд

ТАСС06:00
Finam.Ru

Минск не видит проблем с выплатами по валютному долгу

Finam.Ru07:17
Экономика сегодня

Белоруссия прорабатывает с банками России рефинансирование госдолга

Экономика сегодня05:47

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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42-летнюю жену Ивана Урганта приняли за его старшую дочь

Некоторые в комментариях заметили, что 42-летняя Наталья в футболке, джинсовке и солнцезащитных очках выглядит не на свой возраст, а гораздо моложе, и её легко спутать с её дочерью Эрикой от первого брака, или принять за сестру своих детей.
Discover2406:34
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