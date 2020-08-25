Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составил $3,6 млрд
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Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составил 3,6 миллиарда долларов, передает БелТА со ссылкой на министра финансов республики Юрия Селиверстова. Он уточнил, что два миллиарда из этой суммы страна уже выплатила.В источнике
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