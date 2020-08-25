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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составил $3,6 млрд

Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составил 3,6 миллиарда долларов, передает БелТА со ссылкой на министра финансов республики Юрия Селиверстова. Он уточнил, что два миллиарда из этой суммы страна уже выплатила.В источнике
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Деловое.ТВ

Валютный госдолг Белоруссии составил $3,6 млрд

Деловое.ТВ07:45
Народные новости

Белоруссия выплатила 2 млрд долларов по обязательствам госдолга

Народные новости07:39
ПРАЙМ

Минфин: платежи по внешнему госдолгу Белоруссии в 2020 году будут осуществлены полностью

ПРАЙМ05:50
Finam.Ru

Минск не видит проблем с выплатами по валютному долгу

Finam.Ru07:17
ИА Красная Весна

Глава Минфина Белоруссии сообщил о выплатах по валютным долгам

ИА Красная Весна06:23
ТАСС

Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составляет $3,6 млрд

ТАСС06:00
Аргументы и Факты

Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составил $3,6 млрд

Аргументы и Факты07:30

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
РИА Новости23:37
2K

«200 тысяч евро отступных? Страшно подписывать такое». Жулин — о персональных контрактах в фигурном катании

Чемпион мира, заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью «СЭ» поддержал идею Ильи Авербуха о персональных контрактах, но пока считают эту идею утопичной.
Спорт-Экспресс07:55

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
1,9K

Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
Газета.Ru02:51
1,6K

Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
1,2K