Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составил $3,6 млрд

Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составил 3,6 миллиарда долларов, передает БелТА со ссылкой на министра финансов республики Юрия Селиверстова. Он уточнил, что два миллиарда из этой суммы страна уже выплатила.