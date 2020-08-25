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ТАСС
ТАСС

Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составляет $3,6 млрд

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Белоруссия должна в текущем году выплатить по валютному госдолгу около $3,6 млрд, из них $2 млрд уже выплачены.В источнике
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Аргументы и Факты

Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составил $3,6 млрд

Аргументы и Фактывчера в 07:30
Finam.Ru

Минск не видит проблем с выплатами по валютному долгу

Finam.Ruвчера в 07:17
iReactor

Минфин Белоруссии обсуждает с банками из РФ рефинансирование госдолга

iReactorвчера в 05:58
ИА Красная Весна

Глава Минфина Белоруссии сообщил о выплатах по валютным долгам

ИА Красная Веснавчера в 06:23
ТАСС

Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составляет $3,6 млрд

ТАССвчера в 06:00
РБК

Минск заявил о проработке рефинансирования госдолга с банками из России

РБКвчера в 06:51
ПРАЙМ

Минфин: платежи по внешнему госдолгу Белоруссии в 2020 году будут осуществлены полностью

ПРАЙМвчера в 05:50

National Interest впечатлила беспилотная версия танка «Армата»

Конструкторам, работавшим над беспилотной версией российского перспективного танка T-14 «Арматa», удалось решить проблему, присущую любой машинe c дистанционным управлением, a именно обеспечение техники «ситуационной осведомленностью», пишет американское издание National Interest.
Известия23:26
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Состояние богатейшего человека мира впервые превысило $200 млрд

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло нового рекорда: в ходе торгов вечером 25 августа оно ненадолго превысило отметку в $200 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.
Forbes02:06
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газета24 августа в 12:40
6,1K

Помпео заявил о планах США создавать ракеты для сдерживания России

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности, заявил госсекретарь страны Майк Помпео, выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии по видеосвязи из Израиля.
РБК01:21
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Полузащитник «Химок» Тихий раскритиковал арбитра за судейство в матче с «Арсеналом»

Полузащитник подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий раскритиковал арбитра Николая Волошина за судейство в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (1:1). Футболист опубликовал в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором хорошо видно, что на 67-й минуте матча нападающий «Арсенала» Эванс Кангва попал Тихому локтем по лицу.
Чемпионат03:55

Названы каменные постройки старше египетских пирамид

На противоположных сторонах одного из искаженных временем каменных прямоугольников исследователи обнаружили платформу с геометрическими узорами, ранее не встречавшимися в наскальной живописи.
Популярная механика02:27
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Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым

"В случае гуманитарной катастрофы Украина готова возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз, сообщил глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук", - сообщает телеграм-канал "Раньше всех".
SM Newsвчера в 02:13
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Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.
РИА Новости02:17
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