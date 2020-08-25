Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составляет $3,6 млрд
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Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Белоруссия должна в текущем году выплатить по валютному госдолгу около $3,6 млрд, из них $2 млрд уже выплачены.В источнике
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