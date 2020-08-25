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ТАСС
ТАСС

Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составляет $3,6 млрд

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Белоруссия должна в текущем году выплатить по валютному госдолгу около $3,6 млрд, из них $2 млрд уже выплачены.В источнике
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Аргументы и Факты

Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составил $3,6 млрд

Аргументы и Факты07:30
Finam.Ru

Минск не видит проблем с выплатами по валютному долгу

Finam.Ru07:17
ПРАЙМ

Минфин: платежи по внешнему госдолгу Белоруссии в 2020 году будут осуществлены полностью

ПРАЙМ05:50
ИА Красная Весна

Глава Минфина Белоруссии сообщил о выплатах по валютным долгам

ИА Красная Весна06:23
ТАСС

Валютный госдолг Белоруссии в 2020 году составляет $3,6 млрд

ТАСС06:00
РБК

Минск заявил о проработке рефинансирования госдолга с банками из России

РБК06:51
Экономика сегодня

Белоруссия прорабатывает с банками России рефинансирование госдолга

Экономика сегодня05:47

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
REGNUM10:30
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Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новости09:57
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Сафронова направят на психиатрическую экспертизу в институт Сербского

«Следствие сегодня ознакомило защиту с постановлением о назначении Сафронову психолого-психиатрической экспертизы, которая будет проведена в институте психиатрии имени Сербского», — рассказал собеседник информагентства.
Известия10:38

Пекин выразил протест из-за американского самолёта в зоне учений Китая

Пекин, 25 августа 2020, 17:01 — REGNUM Протест из-за появления американского самолёта-разведчика в зоне китайских военных учений выразило минобороны Китая 25 августа, сообщил У Цянь, официальный представитель военного ведомства.
REGNUM10:01
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В России приставы взыскали за три года более 2 трлн рублей

"Если в общем брать цифровые параметры исполнительного производства, было взыскано за три года более 2 триллионов рублей, в консолидированный бюджет тоже за три года было взыскано порядка 725 миллиардов рублей", - сказал Аристов.
ТАСС07:51
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