Финансы
РИА НовостиОфициальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на завтра, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 98,24 копейки — до 73,2782 рубля.
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Технологии
Эксперт рассказал, как реанимировать утонувший смартфон
Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул.
Невские Новости 20:55
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Общество
В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
Кино
Прощай, Капитан Америка: Крис Эванс не вернется к роли супергероя
Ранее в сети циркулировали слухи о том, что Крис Эванс может появиться в образе престарелого Капитана Америки в новом шоу Marvel «Сокол и Зимний солдат», которое должно выйти на канале Disney+.
Киноафиша России 02:17
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Гаджеты
Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом
Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
iXBT.com 08:02
Футбол
Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.
Metaratings 14:42
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Интернет
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.
Lenta.ru 13:51
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости 18:31
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия 17:21
Общество
На Камчатке коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков
Коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков горно-обогатительного комбината (ГОК) "Аметистовое", входящего в группу компаний "Золото Камчатки".
ТАСС 21:55
Общество
В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС 16:18
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма
Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru 07:04
Футбол
Футболисты и тренеры «Спартака» сдали повторные тесты на коронавирус
Футболисты и тренерский штаб московского "Спартака" сдали повторные тесты на коронавирусную инфекцию, все результаты оказались отрицательными, сообщается на сайте "красно-белых".
РИА Новости 13:47
Общество
В Иркутской области еще у 120 человек выявили коронавирус
За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией на территории Приангарья увеличилось на 120 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Байкал24 22:24
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество
Трампа спрятали в бункере из-за протестов в Вашингтоне
Американское издание New York Times от собственных источников узнало, что президента США Дональда Трампа укрыли в специальном бункере во время массовых протестов возле Белого дома в минувшую пятницу.
Свободная Пресса 02:32
Происшествия
Судмедэксперты подтвердили смерть Джорджа Флойда от удушения
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, Джордж Флойд умер в результате «остановки сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» полицейскими при задержании.
REGNUM 18:27
Музыка
Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
Piter.tv 06:09